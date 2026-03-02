Από Ντουμπάι… με αυτοκίνητο: Οδηγός διαφυγής με χερσαίες διαδρομές προς Ιορδανία και Αίγυπτο

Ένας λεπτομερής οδηγός χερσαίας εξόδου από το Ντουμπάιδιακινείται ευρέως τις τελευταίες ώρες μέσω LinkedIn, καθώς ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραμένει κλειστός λόγω των πρόσφατων πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν και της γενικευμένης έντασης στην περιοχή, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.

Το έγγραφο, που κυκλοφορεί μεταξύ ξένων κοινοτήτων, επιχειρηματιών και διπλωματικών δικτύων, παρέχει βήμα-βήμα οδηγίες για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Εμιράτο οδικώς, αποφεύγοντας τα αεροδρόμια. Οι προτεινόμενες διαδρομές εστιάζουν σε δύο κύριες επιλογές: μέσω της Ιορδανίας (κυρίως προς Άκαμπα) και μέσω της χερσονήσου του Σινά στην Αίγυπτο (με κατεύθυνση Σαρμ ελ-Σέιχ και πέρασμα Τάμπα).

Η διαδρομή προς Σαρμ ελ-Σέιχ και το συνοριακό πέρασμα Τάμπα θεωρείται η πιο ευέλικτη, καθώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αντίθετα, το πέρασμα Άκαμπα προς Ισραήλ περιορίζεται χρονικά, καθώς κλείνει τις βραδινές ώρες.

Ο οδηγός τονίζει την ανάγκη άμεσης μετακίνησης, αποφυγής περιττών στάσεων και συνεχούς ελέγχου της κατάστασης στα σύνορα, όπου τα ωράρια λειτουργίας ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή λόγω των εξελίξεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις υφιστάμενες ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις υψηλού επιπέδου για τις περιοχές Ιορδανίας και Αιγύπτου, λόγω αυξημένου συναγερμού ασφαλείας.

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται ενδεικτικές τιμές για ιδιωτικά οχήματα, μίνι βαν και ταξί, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για οργάνωση ασφαλών μεταφορών προς τα σύνορα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν υπάρξει οργανωμένες εκπτώσεις για ομάδες εγκλωβισμένων ταξιδιωτών.

Η κατάσταση στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με αναστολή όλων των πτήσεων από και προς τα ΗΑΕ μέχρι τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες της 2ας Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών όπως Emirates και Etihad, ενώ πολλοί ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχεία και αεροδρόμια.

Πηγή: protothema

