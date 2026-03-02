Μέση Ανατολή: Συναγερμός στην Κύπρο, κλειστά τα σχολεία, χτυπήμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάεις στη Σαουδική Αραβία ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νεότερη Ενημέρωση: Σαουδική Αραβία – Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο

Σε προληπτικό κλείσιμο του διυλιστηρίου Ras Tanura προχώρησε ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, μετά από επίθεση με drones, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Η επίθεση αποτελεί μέρος των αντιποίνων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το συγκρότημα Ras Tanura, που βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή, ενώ αποτελεί κρίσιμο τερματικό σταθμό για τις εξαγωγές του σαουδαραβικού αργού.

Νεότερη Ενημέρωση: Σε συναγερμό η Κύπρος μετά την επίθεση από drone σε βρετανική βάση: Αναχαιτίστηκε και δεύτερο αντικείμενο, «ελάχιστες οι ζημιές», κλειστά το σχολεία.

Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο του μήνυμα. Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, σημειώνει.

Νεότερη Ενημέρωση: Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri. While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Νεότερη Ενημέρωση: Πληροφορίες για χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκεταστάεις στη Σαουδική Αραβία.

Νεότερη Ενημέρωση: Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη συντριβή «αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εντός της επικράτειάς του, διευκρινίζοντας ωστόσο πως όλα τα μέλη των πληρωμάτων είναι ζωντανά.

Οι πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα σημεία των συντριβών και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Νεότερη Ενημέρωση: «Τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το κλίμα στο Μπαχρέιν παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις που εμπνέονται από αυτές σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο εξωτερικό, με τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Νεότερη Ενημέρωση: Αναφορές για πλήγμα του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Al Arabiya και μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, η πρεσβεία των ΗΠΑ δέχθηκε πλήγμα ή απειλήθηκε άμεσα. Πυκνοί καπνοί υψώνονται από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, έπειτα από νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων που πλήττει ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.

Go to the hotels, an Iranian drone will follow you. Hide in the embassy, you will be buried there. The American embassy in Kuwait was destroyed because American officers and soldiers had gone to hide there. pic.twitter.com/lH02UdvMjp — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 2, 2026

Νεότερη Ενημέρωση: Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν

Συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με τον απολογισμό ως αυτό το στάδιο να είναι ένας νεκρός και δυο τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Νεότερη Ενημέρωση: Μέση Ανατολή: 500 Ρώσοι απομακρύνονται εσπευσμένα από Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν

Περίπου 500 Ρώσοι υπήκοοι πρόκειται να απομακρυνθούν επειγόντως από το Ιράν μέσω εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού.

Η πρεσβεία εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για την άμεση διευκόλυνση της διαδικασίας, με την ταχεία έκδοση αδειών διέλευσης των συνόρων.

Ελβετία: Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία

Η Ελβετία απηύθυνε έκκληση για άμεση επιστροφή στη διπλωματία, εν μέσω κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, μόλις τρεις ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν που διεξήχθησαν στη Γενεύη.

«Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύσουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε μέσω X ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν. Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη πλήρους τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Νεότερη Ενημέρωση: ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκαν 10 τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για την παροχή προξενικής βοήθειας σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Οι κεντρικές γραμμές έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα λειτουργούν στους αριθμούς: +30 210 368 5730 (νέα γραμμή που προστέθηκε), +30 210 368 1000, +30 210 368 1730, +30 210 368 1350.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω χώρες να εγγραφούν άμεσα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις και οδηγίες.

Νεότερη Ενημέρωση: Λίβανος: 31 νεκροί 149 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα, η απάντηση Χεζμπολάχ

Νεότερη Ενημέρωση: Συντριβή αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Νεότερη Ενημέρωση: Κύπρος: Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για την επίθεση με drone

After Britain announced allowing the US to use its military bases, Iran launched its first attack against a British military base in Cyprus. pic.twitter.com/zvQTGcEQ9D — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 1, 2026

Πρώτη Ενημέρωση: Η Κύπρος επιβεβαίωσε την πτώση drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου

Κύπρος για drone στη βρετανική βάση: Περιορισμένες οι ζημιές, είμαστε σε συντονισμό με τη Βρετανία

Η Λευκωσία επιβεβαίωσε, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, την πτώση drone στη βάση του Ακρωτηρίου – «Σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας».

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε αντίποινα για πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η ΕΕ στέλνει στη Ερυθρά Θάλασσα δύο γαλλικά πολεμικά πλοία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στρατιωτική αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα αναπτύσσοντας δυο σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας, καθώς η ανάφλεξη στην περιοχή απειλεί τις θαλάσσιες μεταφορές, δήλωσε διπλωματική πηγή της Ενωσης.

Τα δυο πλοία θα ενισχύσουν τις επόμενες ημέρες την αποστολή η οποία αποκαλείται Ασπίδες και στην οποία συμμετέχουν επί του παρόντος τρία πολεμικά, συμπεριλαμβανομένου ενός γαλλικού, εξήγησε η πηγή.

Απειλείται εξάπλωση του πολέμου σε όλη την περιοχή μετά τους βομβαρδισμούς που άρχισαν να εξαπολύουν το Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χουρμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, που οδηγεί στη Διώρυγα του Σουέζ, ίσως απειληθεί επίσης.

Πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο, μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας λίγη ώρα νωρίτερα.

Τόνισε πως πρόκειται για επιχείρηση «αντιποίνων» εναντίον της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που δρα εξ ονόματος του ιρανικού καθεστώτος» και πρόσθεσε ότι «είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο» και για «το σενάριο επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βομβάρδισαν και χθες Κυριακή εκατοντάδες στόχους στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε να «εκδικηθεί» τους πρώτους θανάτους στρατιωτών του και ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι δυο πλευρές διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας ανησυχίες για ανάφλεξη της περιοχής.

Η Τεχεράνη συνέχισε χθες να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, την επομένη του θανάτου του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

«Η Αμερική είναι μαζί σας», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες που τάσσονται κατά της κυβέρνησής τους, ενώ είπε επίσης πως πρόθεσή του είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατός του Ισραήλ δυνάμεις ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για τρίτη ημέρα να εξαπολύει βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην «καρδιά της Τεχεράνης» και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούγονταν εκρήξεις σε τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Κατόπιν, γνωστοποίησε ότι εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας λίγη ώρα νωρίτερα.

Χθες Κυριακή, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι «κατέστρεψε» το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «αποκεφάλισε το ερπετό» καταφέρνοντας «σκληρό χτύπημα» στις δυνατότητες της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έκανε λόγο για πάνω από «1.000 στόχους» που επλήγησαν τις πρώτες 24 ώρες της επίθεσης στο Ιράν.

«Η Αμερική θα εκδικηθεί τους θανάτους τους και θα καταφέρει το βαρύτερο πλήγμα στους τρομοκράτες που κήρυξαν τον πόλεμο βασικά στον πολιτισμό», ανέφερε ο Τραμπ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Truth Social, αναφερόμενος στις πρώτες τρεις αμερικανικές απώλειες. Απαίτησε ξανά οι Φρουροί της Επανάστασης και η «στρατιωτική αστυνομία» να «καταθέσουν τα όπλα» και να εξασφαλίσουν έτσι «πλήρη ασυλία» διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι αντιμέτωποι «με βέβαιο θάνατο», όπως επέμεινε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν χθες νέες εκρήξεις στο Ντουμπάι (ΗΑΕ), στη Ντόχα (Κατάρ), στη Μανάμα (Μπαχρέιν) και στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία). Οι ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη-σύμμαχοί τους καταδίκασαν τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων με κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να διατάξουν «αναγκαίες αμυντικές και αναλογικές ενέργειες» για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων, για να «καταστραφούν στην πηγή» οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το Λονδίνο δέχθηκε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήττουν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, όμως η χώρα «δεν θα συμμετάσχει» στην επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε αντίποινα για την επίθεση του Σαββάτου στην οποία σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα προς γειτονικές χώρες, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις, και στο Ισραήλ, όπου χθες σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι η χώρα του, που είχε ήδη εξαπολύσει πόλεμο 12 ημερών εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ, κινητοποιεί «όλη τη δύναμή της, όπως ποτέ πριν» στη σύγκρουση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «48 ηγέτες» του Ιράν σκοτώθηκαν και 9 πλοία του πολεμικού ναυτικού του «βυθίστηκαν».

Η CENTCOM ανέφερε ότι τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Στην Ιερουσαλήμ, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ έπειτα από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με την ισραηλινή πυροσβεστική. Εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπετ Σεμές, στο κεντρικό Ισραήλ, όταν κτίριο κατέρρευσε όταν υπέστη «απευθείας πλήγμα» ιρανικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Άλλοι 40 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν και 11 αγνοούνται. Πάνω από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ.

Τρία εμπορικά πλοία υπέστησαν επιθέσεις στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν στο στενό του Χουρμούζ, σύμφωνα με υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Τα ΗΑΕ, όπου έχουν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 58 από το Σάββατο, κάλεσαν την Τεχεράνη να «επιστρέψει στη λογική».

Οι εχθροπραξίες οδήγησαν στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από όλο τον κόσμο προς τη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι είναι «νόμιμο δικαίωμα» της χώρας να εκδικηθεί τη δολοφονία του Χαμενεϊ. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν βάζει «κανένα όριο» στο δικαίωμά της να αμυνθεί.

Πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ, κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, ο σύμβουλος του αγιατολά Αλί Σαμχανί και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Αμπντουλραχίμ Μουσαβί σκοτώθηκαν επίσης στα πλήγματα, επιβεβαίωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Εκτός του Κόλπου και του Ισραήλ, οι εχθροπραξίες εξαπλώνονται στην περιοχή, ειδικά στο Ιράκ. Η πρωτεύουσα Βαγδάτη μετατράπηκε σε θέατρο συγκρούσεων διαδηλωτών και της αστυνομίας κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν από το Σάββατο 13 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ενώ στο Καράτσι, στο Πακιστάν, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη, οι περισσότεροι όταν προσπάθησαν να καταλάβουν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ.

