ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκαν 10 τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για την παροχή προξενικής βοήθειας σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Οι κεντρικές γραμμές έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα λειτουργούν στους αριθμούς: +30 210 368 5730 (νέα γραμμή που προστέθηκε), +30 210 368 1000, +30 210 368 1730, +30 210 368 1350.

Για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ενεργοποιηθεί ειδική γραμμή στον αριθμό +30 210 368 5700 (τρεις γραμμές).

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ δημοσιοποίησε αναλυτική λίστα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και προξενικών αρχών σε χώρες της περιοχής, μαζί με emails, ιστοσελίδες και συνδέσμους προς τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών.

Κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης ανά χώρα:

Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης) Τηλ. Έκτακτης: +964 783 258 4067 Email: gremb.bag@mfa.gr Website: https://www.mfa.gr/iraq Πλατφόρμα εγγραφής: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

Για το Μπαχρέιν και το Ομάν αρμόδια είναι η Πρεσβεία στο Κουβέιτ και στο Ριάντ αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω χώρες να εγγραφούν άμεσα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις και οδηγίες.

