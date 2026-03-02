Θεοχάρης: Έτοιμα τα σχέδια εκκένωσης Ελλήνων από Μέση Ανατολή

Έτοιμα δηλώνει πως είναι τα σχέδια απομάκρυνσης των Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας ότι θα ενεργοποιηθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί στον Λίβανο με νεκρούς, drone έπληξε την Κύπρο, συντριβή αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι και εργαζόμενοι, είτε ως πρόσφατοι επισκέπτες, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές. Τόνισε ότι οι ελληνικές πρεσβείες και προξενικές αρχές βρίσκονται στη διάθεσή τους, ενώ υπάρχουν ειδικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης διαθέσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης: Από Ντουμπάι… με αυτοκίνητο: Οδηγός διαφυγής με χερσαίες διαδρομές προς Ιορδανία και Αίγυπτο

Συμβούλεψε τους πολίτες να διατηρήσουν ψυχραιμία, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών (όπως μετακίνηση σε καταφύγια εφόσον απαιτηθεί), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν στους χώρους διαμονής τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκκένωση, τα σχέδια είναι έτοιμα» και το Υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει άμεσα.

Για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με επαγρύπνηση, με στόχο τη μείωση των άμεσων συνεπειών για τους Έλληνες πολίτες. Αναφέρθηκε στο καταπιεστικό καθεστώς στο Ιράν και στο πυρηνικό/βαλλιστικό πρόγραμμα που δεν πρέπει να απειλεί την περιοχή, ενώ τόνισε την ανάγκη αναμονής για σαφέστερη εικόνα των εξελίξεων.

Όσον αφορά τα πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνόκτητα στην περιοχή, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα σε συγκεκριμένο πλοίο, ωστόσο τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει πρακτικά, με αποτέλεσμα πλοία εκτός Κόλπου να μην μπορούν να εκτελέσουν δρομολόγια και πλοία εντός να μην μπορούν να εξέλθουν. Σημείωσε ότι η διέλευση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αυτή τη στιγμή.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα θα προσέλθει με επιφυλακτική στάση στη σχετική συνάντηση, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Για τις οικονομικές συνέπειες, ο κ. Θεοχάρης εκτίμησε ότι όσο συντομότερη είναι η διάρκεια της κρίσης, τόσο γρηγορότερα θα αποκατασταθεί η κατάσταση. Τόνισε ότι η επιστροφή στην ειρήνη αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους όσο και για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



