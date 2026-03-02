Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Oρμούζ, αφού δέχτηκε πλήγματα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο

Όπως επισήμαναν οι Φρουροί, η επίθεση έγινε σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Το πετρελαιοφόρο ATHE NOVA, ένα από τα πλοία των συμμάχων των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drone», ανέφεραν οι Φρουροί σε δήλωσή τους. Οι Φρουροί δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά drone, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται σύντομη αναφορά στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

Το τελευταίο στίγμα στο Marine Traffic το δείχνει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του Ομάν.

Πρόκειται για τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου με σημαία Ονδούρας.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, η παραστρατιωτική δύναμη έκλεισε τη θαλάσσια οδό.

Το Oρμούζ είναι ένας θαλάσσιος διάδρομος ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου καθώς συνδέει μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

