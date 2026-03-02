Στην Κύπρο λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι, επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της Πάφου

Πλέον σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κύπρος μετά την Ιρανική επίθεση στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.03.2026), ενώ από νωρίς το πρωί έχουν εκκενωθεί οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ενώ έχουν εκκενωθεί και κοντινές περιοχές και χωριά ενώ έκλεισαν και σχολεία κοντά σε Πάφο και Λεμεσό.

Απειλές Ιρανού στρατηγού για πυραυλικές επιθέσεις κατά της Κύπρου: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους»

Το προσωπικό της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου πήρε επίσης εντολή να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις και οι εργαζόμενοι αποχώρησαν και η πύλη έκλεισε, λίγες ώρες μετά το χτύπημα από drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από το πρωί ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, από την οποία απογειώθηκαν νωρίτερα και μαχητικά αεροσκάφη, ωστόσο σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, η Κύπρος δεν συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, λήξη συναγερμού σημειώθηκε αργά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο είχε εκκενωθεί νωρίτερα αφού οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone. Οι αρμόδιοι του αεροδρομίου ενημέρωσαν το προσωπικό να επιστρέψει σταδιακά στα πόστα του, ενώ οι πτήσεις θα λειτουργήσουν εκ νέου βάσει του αρχικού τους προγράμματος.

Την ίδια ώρα σε κατ’ οίκον περιορισμό έχουν τεθεί οι πολίτες τριών κοινοτήτων της Πάφου. Πρόκειται για την Τίμη, την Αχέλεια και τα Μαντριά, με τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της κοινότητας αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 1000 κάτοικοι από τις γύρω κοινότητες. Ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση στο Ακρωτήρι «έχει ηρεμήσει, αλλά αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση προς το βράδυ». Μάλιστα, ανέφερε ότι έκλεισαν σχολεία, και πως άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένοι έχουν ήδη μεταφερθεί σε ξενοδοχεία στην Λεμεσό.

‼️ Ενημέρωση για εκκενώσεις περιοχών ‼️ Η έκτακτη κατασταση στο Αεροδρόμιο Πάφου έχει λήξει. Οι κάτοικοι στις Κοινότητες Τίμης, Μανδριών και Αναρίτας προτρέπονται για προληπτικούς λόγους να παραμένουν όσο το δυνατό περισσότερο σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους. — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 2, 2026

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο Σαρντάρ Τζαμπάρι, στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε το απόγευμα της Δευτέρας με πυραυλικές επιθέσεις κατά της Κύπρου, καθώς όπως ισχυρίζεται υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο νησί.

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για δυναμικά αντίποινα. «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

«Δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Έντονη δυσαρέσκεια προς τη Βρετανία εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις, που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Σε ερώτηση αν θα μεταφερθούν τα μηνύματα στο Λονδίνο, απάντησε: «Θα μεταφερθούν αυτά τα μηνύματα, τα οποία νομίζω είναι σαφή. Θα γίνουν απαραίτητες επαφές, θα γίνουν διαβήματα εντός της μέρας, άμεσα. Θα γίνουν σε ανώτερο επίπεδο».

Ανακοίνωση από την Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο

Ανακοίνωση για την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εξέδωσε η Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο. «Θα απαντήσουμε στους επιτιθέμενους με ισχύ και αποφασιστικότητα – Θα τους κάνουμε να μετανιώσουν για τις εγκληματικές τους πράξεις», αναφέρεται.

«Η ιερή και αγαπημένη μας πατρίδα, το περήφανο και πολιτισμικά δημιουργό Ιράν, υπέστη για ακόμη μία φορά εγκληματική στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου, την παραμονή του περσικού νέου έτους και τη δέκατη ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς παραβίασαν κατάφωρα την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά σειράς αμυντικών εγκαταστάσεων, υποδομών και πολιτικών στόχων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Αυτή η νέα πράξη στρατιωτικής επίθεσης έλαβε χώρα τη στιγμή που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε διπλωματική διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να προχωρήσουν σε ακόμη μία επιθετική ενέργεια, επανήρθαμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να αποδείξουμε στη διεθνή κοινότητα και σε όλα τα έθνη του κόσμου τη νομιμότητα της θέσης του ιρανικού λαού και να αφαιρέσουμε κάθε πρόσχημα για παράνομη επίθεση. Σήμερα, ο λαός του Ιράν στέκεται υπερήφανος, γνωρίζοντας ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή του πολέμου. Πλέον, όμως, έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την πατρίδα και να αντιμετωπίσουμε τη στρατιωτική επίθεση του εχθρού. Όπως ήμασταν έτοιμοι για διαπραγμάτευση, είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν στους επιτιθέμενους με ισχύ και αποφασιστικότητα.

Οι αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς συνιστούν σαφή παραβίαση του Άρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν πράξη ένοπλης επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Ιράν διαθέτει το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αξιοποιήσουν όλες τις αναγκαίες δυνατότητες και πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή την εγκληματική επίθεση και να αποκρούσουν τις εχθρικές ενέργειες του αντιπάλου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπογραμμίζει τη σοβαρή ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση σε απάντηση στην παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκάλεσε αυτή η απροκάλυπτη στρατιωτική επίθεση. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλα τα μέλη του Συμβουλίου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς καθυστέρηση.

Όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών – ιδίως οι περιφερειακές και ισλαμικές χώρες, τα μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων και όλες οι κυβερνήσεις που εκτιμούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια – αναμένεται να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επίθεσης και να λάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Αυτή η απερίσκεπτη ενέργεια έχει αναμφισβήτητα θέσει την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια υπό πρωτοφανή απειλή.

Σε αυτή την ιστορική και καθοριστική στιγμή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εμπνεόμενες από την περήφανη και ηρωική κληρονομιά του έθνους και βασιζόμενες στην πίστη στον Παντοδύναμο Θεό και στη δύναμη της εθνικής ενότητας, δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν αποφασιστικά την αγαπημένη μας πατρίδα.

Η Ιστορία μαρτυρεί ότι ο ιρανικός λαός δεν υποτάχθηκε ποτέ στην κυριαρχία ή στην ξένη επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η απάντηση του ιρανικού έθνους θα είναι σταθερή και αποφασιστική — και θα κάνει τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις εγκληματικές τους πράξεις».

Τα σημεία για τη Λεμεσό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με το philenews.com, αν υπάρξει ενημέρωση για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το κοινό ενημερώνεται ότι μπορεί να μεταβεί στα ακόλουθα σημεία:

Γυμνάσιο Επισκοπής,

Δημοτικό Ερήμης,

Λύκειο Κολοσσίου και

Γυμνάσιο Ύψωνα

Ακολούθως, θα αναλάβει η Πολιτική Άμυνα για τα περαιτέρω.

«Μην προσέλθετε στην πρεσβεία, εκτός εάν είναι επείγον»

Από την πλευρά της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να μην προσέλθουν στο κτίριο αφού υπάρχει πιθανή απειλή από drone. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, ανέφερε ότι υπήρξαν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου.

«Μην προσέλθετε στην πρεσβεία, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και ασφαλείς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρονται κάποιες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν:

Εάν ακούσετε δυνατή έκρηξη ή εάν ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως κάλυψη.

Εάν βρίσκεστε σε κατοικία ή κτίριο, μεταβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου, σε σημείο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα· κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο με ενισχυμένη κατασκευή· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

Να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο.

Μετά την επίθεση, παραμείνετε μακριά από οποιαδήποτε συντρίμμια και παρακολουθείτε τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.

Αποφύγετε:

Περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους.

Την παραμονή κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες.

Την άσκοπη έξοδο σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.

Συνεχείς πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Ακρωτήρι

Στην Κύπρο υπάρχουν συνολικά δύο βρετανικές βάσεις, η μεγάλη βρίσκεται στο Ακρωτήρι και η δεύτερη στην Δεκέλεια. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε χτες το βράδυ με drones που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, όχι από το Ιράν, τα οποία στόχευαν αυτές τις βάσεις. Η Βρετανία από την πλευρά της, πρόλαβε και απογείωσε τα αεροσκάφη της, μόλις «χτύπησε» ο συναγερμός, ενώ το μέγεθος των ζημιών δεν είναι ακόμη γνωστός. Την είδηση της επίθεσης έκανε γνωστή ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιάννη Παζούρο, συνεχείς είναι οι πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την βάση του Ακρωτηρίου. Οι αρχές γύρω στις 12:30 ειδοποίησαν το μη στρατιωτικό προσωπικό της βάσης να εκκενώσει και να απομακρυνθεί, με τον αριθμό του να μην είναι ακόμη σαφές.

Μήνυμα από Βρετανικές Βάσεις

Μήνυμα εξέδωσε ο Στρατιωτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, διαβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε, ότι «εκτιμούμε ότι η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή».

«Είμαι ενήμερος ότι τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου που αφορούν drones έχουν προκαλέσει ανησυχία στα μέλη των κοινοτήτων σας και σε εσάς. Σας γράφω για να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή εκτιμούμε ότι η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχει ήδη μια σειρά αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή και η προστασία των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων, των Βρετανικών Βάσεων, των τοπικών κοινοτήτων και του προσωπικού έχει επίσης ενισχυθεί σύμφωνα με την πρόσφατη απειλή.

Ως προληπτικό μέτρο, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη Βάση της RAF Ακρωτηρίου.

Ενώ εκτιμούμε ότι η απειλή κατευθύνεται προς τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου (και όχι προς το Χωριό Ακρωτηρίου), όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν από το Χωριό Ακρωτηρίου θα υποστηριχθούν από τις Βρετανικές Βάσεις.

Όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα ή είναι ευάλωτοι θα λάβουν βοήθεια και θα βρεθούν προσωρινές λύσεις στέγασης για σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί ή σχέδια για απομάκρυνση είτε του στρατιωτικού προσωπικού είτε των τοπικών κατοίκων.

Φυσικά, θα σας ενημερώνω για οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν γνωστές, ωστόσο θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα διαβεβαίωσης στις κοινότητές σας. Είμαι ενήμερος ότι κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις τόσο στα εθνικά όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εκκένωση όλων των Βρετανικών Βάσεων στο νησί, κάτι που είναι κατηγορηματικά αναληθές και δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για κάτι τέτοιο.

Με εκτίμηση, Chief Supt Neil Cripps

Divisional Commander (East)

SBA Police | Dhekelia Divisional Headquarters | Cyprus | BFPO 58»

Η Ελλάδα αποστέλλει δυνάμεις στην Κύπρο

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής έχουν θέσει και την Αθήνα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ενισχύσει άμεσα την αποτρεπτική εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας FDI «Κίμων» και μίας φρεγάτας ΜΕΚΟ, καθώς και η μεταστάθμευση ζεύγους F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο επιχειρησιακής συνδρομής για την επιτήρηση και την ενίσχυση της προστασίας του κυπριακού εναέριου χώρου.

Η ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών μέσων, που –όπως αναφέρεται– αποφασίστηκε μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ερμηνεύεται ως κίνηση έμπρακτης στήριξης της Λευκωσίας σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων και ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή καλύπτονται λεπτό προς λεπτό από το newsit.gr. Στην Κύπρο κατευθύνονται η FDI Belharra «Κίμων», που πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι, μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», τύπου ΜΕΚΟ, εφοδιασμένη με το ελληνικό αντι-drone σύστημα «Κένταυρος».

Στη Λευκωσία μεταβαίνει αύριο, Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Όπως ανακοινώθηκε, ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



