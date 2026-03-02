Ελβετία: Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία

Ο Πρόεδρος Παρμελέν καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση, προστασία αμάχων και τήρηση διεθνούς δικαίου.

Ελβετία: Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία
02 Μαρ. 2026 9:06
Pelop News

Η Ελβετία απηύθυνε έκκληση για άμεση επιστροφή στη διπλωματία, εν μέσω κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, μόλις τρεις ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν που διεξήχθησαν στη Γενεύη.

«Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύσουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε μέσω X ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν. Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη πλήρους τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η έκκληση έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ. Η Ελβετία είχε ήδη δηλώσει από το Σάββατο ότι είναι «έτοιμη να υποστηρίξει κάθε διπλωματική διαδικασία που θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση και επάνοδο στον διάλογο».

Ο κ. Παρμελέν αποκάλυψε ότι συνομίλησε χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, στους οποίους μετέφερε την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ τον Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθησαν στη Γενεύη έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με μεσολάβηση του Ομάν, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την πλευρά του Σουλτανάτου ως «σημαντική πρόοδος». Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών φαίνεται να έχουν ανατρέψει το κλίμα.

Η Ελβετία διαδραματίζει εδώ και δεκαετίες κρίσιμο ρόλο στις άτυπες σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Από το 1980, μετά την κρίση των ομήρων και τη διακοπή διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν, η Ελβετία λειτουργεί ως «προστάτιδα δύναμη» των αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράν, επιτρέποντας την ελάχιστη διατήρηση διπλωματικών και προξενικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ