Ελβετία: Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία

Η Ελβετία απηύθυνε έκκληση για άμεση επιστροφή στη διπλωματία, εν μέσω κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, μόλις τρεις ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν που διεξήχθησαν στη Γενεύη.

«Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύσουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε μέσω X ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν. Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη πλήρους τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η έκκληση έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ. Η Ελβετία είχε ήδη δηλώσει από το Σάββατο ότι είναι «έτοιμη να υποστηρίξει κάθε διπλωματική διαδικασία που θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση και επάνοδο στον διάλογο».

Ο κ. Παρμελέν αποκάλυψε ότι συνομίλησε χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, στους οποίους μετέφερε την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ τον Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθησαν στη Γενεύη έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με μεσολάβηση του Ομάν, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την πλευρά του Σουλτανάτου ως «σημαντική πρόοδος». Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών φαίνεται να έχουν ανατρέψει το κλίμα.

Η Ελβετία διαδραματίζει εδώ και δεκαετίες κρίσιμο ρόλο στις άτυπες σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Από το 1980, μετά την κρίση των ομήρων και τη διακοπή διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν, η Ελβετία λειτουργεί ως «προστάτιδα δύναμη» των αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράν, επιτρέποντας την ελάχιστη διατήρηση διπλωματικών και προξενικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

