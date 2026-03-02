Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι, εκκενώνεται αεροδρόμιο της Πάφου και λαμβάνει μέτρα η Αστυνομία

Σε συνεχή εγρήγορση και αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει βρίσκεται η Κυπριακή Αστυνομία, μετά το βραδινό πλήγμα με drone στον διάδρομο προσγείωσης της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Σειρήνες ήχησαν ξανά στην περιοχή στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Όπως μεταδίδει το Philenews, η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι άρχισε να εκκενώνεται το μεσημέρι, με εργαζόμενους να αποχωρούν και να κλείνει η πύλη. «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Μέση Ανατολή: Συναγερμός στην Κύπρο, κλειστά τα σχολεία, χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάεις στη Σαουδική Αραβία ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, οι Αρχές έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται με βάση το τι συμβαίνει, όπως το χθεσινό περιστατικό.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



