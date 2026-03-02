«Θα επιτεθούμε σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί», το μήνυμα του Ιρανού πρέσβη στην Ισπανία

Στην Ισπανία ο πρέσβης του Ιράν, Ρεζά Zαμπίμπ, τόνισε: «Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί».

«Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά» το μήνυμα Τραμπ σε Ιράν

Παράλληλα πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει» και απείλησε πως καμία αμερικανική βάση στην Ευρώπη δεν είναι ασφαλής.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα, διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε όλη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών.

Αυτό συνέβη μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να επιτεθούν στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία έφυγαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



