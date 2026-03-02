Δύο ελληνικές φρεγάτες στην Κύπρο – Αναχαιτίστηκαν drone στο Ακρωτήρι

Σε κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα αποστέλλει δύο φρεγάτες στην Κύπρος, με μία εξ αυτών να είναι η φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων».

Η αποστολή των πολεμικών πλοίων πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τον ακριβή επιχειρησιακό ρόλο τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εγκαίρως στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Το Ακρωτήρι, όπου λειτουργεί στρατιωτική εγκατάσταση του Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένων μέτρων ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν άμεσα τη γεωστρατηγική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περαιτέρω στοιχεία για την προέλευση των drone ή για το αν υπήρξε κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις.

