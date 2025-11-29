Από Ουκρανικά drones τα πλήγματα στα δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου ΒΙΝΤΕΟ

Για θαλάσσια drones Sea Baby της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας που βρίσκονται πίσω από τα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια Kairo και Virat στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν λόγο σήμερα(29/1/2025) τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Αυτή η κλοπή μείνει στην ιστορία, αφαίρεσαν σχεδόν μισό τόνο σαλιγκάρια!

Σύμφωνα με πηγές του ουκρανικού πρακτορείου UNN, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη 13η Κεντρική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU σε συνεργασία με το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα αναβαθμισμένα drones Sea Baby είναι σε θέση να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και διαθέτουν ενισχυμένες πολεμικές κεφαλές.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του δικτύου δείχνουν την προσέγγιση των drones στους στόχους του και τα πλήγματα. Σύμφωνα με το UNN, είναι εμφανές από τις εικόνες ότι και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας.

WATCH: SBU naval drones struck two sanctioned Russian “shadow fleet” oil tankers — KAIRO and VIRAT — in the Black Sea. The operation was carried out jointly by the SBU’s 13th Military Counterintelligence Directorate and the Ukrainian Navy. Video from the strike shows both… https://t.co/vjuT8wbJqU pic.twitter.com/6koddFVbDB — Clash Report (@clashreport) November 29, 2025



Δεύτερο χτύπημα σήμερα για το VIRAT

To πετρελαιοφόρο Virat δέχθηκε ξανά σήμερα επίθεση καθώς έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, «υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους». «Ομάδες διάσωσης διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το πλοίο, καθώς δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του υπουργείου.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet” Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea. It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Τα δεξαμενόπλοια Kairo και Virat έχουν δυνατότητα μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου αξίας σχεδόν 70 εκατ. δολαρίων σε ρωσικό πετρέλαιο.

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε χθες βράδυ εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο.

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες –εκτός από τα δικά του καύσιμα– και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης σήμερα νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ’ ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Οι τουρκικές αρχές, που δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ύπαρξη μόλυνσης γύρω από το Kairos, ανέφεραν ότι μία ομάδα ειδικών στο περιβάλλον και δύτες θα αναπτυχθούν εκεί μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο VesselFinder, το Kairos ναυπηγήθηκε το 2002 και το Virat το 2018. Τα δύο πλοία είναι στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοπολιτεία, αλλά και από τις ΗΠΑ για το Virat.

