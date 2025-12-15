Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης

Ο χαρακτηρισμός «Έλληνας Εσκομπάρ» δεν αποδόθηκε τυχαία στον 65χρονο Α.Α., καθώς εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια θεωρείται ένας από τους πλέον ισχυρούς κρίκους στην αλυσίδα εισαγωγής κοκαΐνης από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής προς την Ευρώπη.

Καταδικασμένος στο παρελθόν για μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και έχοντας εκτίσει πολυετείς ποινές κάθειρξης, ο 65χρονος φέρεται να ετοίμαζε – σύμφωνα με τις αρχές – μία τελευταία, ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση. Πρόκειται για το φορτίο άνω των πέντε τόνων κοκαΐνης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας. Το πλοίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε αποπλεύσει εβδομάδες νωρίτερα από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Λατινική Αμερική.

Το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», η επιχείρηση στα ανοικτά της Γαλλίας

Η σύλληψή του δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στους κύκλους των διωκτικών αρχών, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί διαχρονικά όχι μόνο με υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και με ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, διακίνηση παράνομου οπλισμού, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ακόμη και «συμβόλαια θανάτου».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για γιο αστυνομικού. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο της παρανομίας φέρεται να τα έκανε ως πορτιέρης σε νυχτερινό μαγαζί στη λεωφόρο Συγγρού, πριν αποκτήσει Ναυτικό Δελτίο και εργαστεί σε σκάφη που εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας.

Από το 1999 μέχρι σήμερα, το όνομά του εμφανίζεται σε περισσότερες από δέκα δικογραφίες που αφορούν τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στον ελλαδικό χώρο. Η «λευκή κυρία», προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, φέρεται να διοχετευόταν στην Ευρώπη μέσω δικτύων που του απέφεραν αμύθητα κέρδη, γεγονός που τον κατέστησε ιδιαίτερα αξιόπιστο συνεργάτη για τα καρτέλ.

Κατά το παρελθόν, μάλιστα, είχε εμπλακεί και με τον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας την προεδρία τοπικής ομάδας, η οποία – σύμφωνα με τις αρχές – χρησιμοποιήθηκε ως «πλυντήριο» για παράνομες δραστηριότητες.

Πριν από τη σύλληψή του από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Πιερία, όπου φέρεται να διατηρούσε τρία ξενοδοχεία. Πλέον κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένει την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

