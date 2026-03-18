Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου

Ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα σύνορα Συρίας – Λιβάνου, σε μια περιοχή με βαρύ ιστορικό αποτύπωμα από τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους. Το άγαλμα υψώθηκε στην περιοχή Αλ Κάα του Λιβάνου, στο σημείο που είναι γνωστό ως Βουνό του Σταυρού, με θέα προς την κοιλάδα Μπεκάα και τμήματα της συριακής επικράτειας.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το άγαλμα έχει ύψος 16 μέτρα και στήθηκε σε μια τοποθεσία που στο παρελθόν θεωρούνταν περιοχή πρώτης γραμμής απέναντι στο ISIS. Η επιλογή του σημείου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι το Βουνό του Σταυρού έχει ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική σημασία για τους κατοίκους της Αλ Κάα.

En el pueblo cristiano de Al-Qaa, en el valle de la Bekaa, se inauguró recientemente… pic.twitter.com/CGUzJfloRL — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 18, 2026

Το έργο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης και δωρεών του επιχειρηματία Φάντι Ελίας Αουάντ, σε συνεργασία με τον δήμο της περιοχής και κατοίκους της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα θρησκευτικό τοπόσημο που θα εκφράζει την πίστη της τοπικής κοινότητας, αλλά και τον δεσμό της με τη γη της.

#Lebanon has just raised one of the largest statues of #Jesus the Redeemer in the #MiddleEast, on Jabal al-Salib in Al Qaa, overlooking the Bekaa plain. A symbol of faith and hope, the wider religious site is still under construction as work on the church continues. pic.twitter.com/3617kRTE3P — Eastern christians (@Easternchristns) March 16, 2026

Η Αλ Κάα είναι μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί έντονα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τρομοκρατικές επιθέσεις και τις συνέπειες του πολέμου στη Συρία. Γι’ αυτό και η ανέγερση του αγάλματος παρουσιάζεται ως μια συμβολική πράξη ανάτασης σε έναν τόπο που έχει συνδεθεί με τον φόβο, τη βία και την αβεβαιότητα.

Όπως σημειώνεται στις σχετικές ανακοινώσεις, το νέο αυτό σύμβολο προβάλλεται ως μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αντοχής για την περιοχή, ενώ αναμένεται να αποτελέσει και τόπο προσκυνήματος για πιστούς και επισκέπτες. Με τα χέρια υψωμένα πάνω από την πεδιάδα και τα σύνορα, το άγαλμα του Χριστού αντιμετωπίζεται από πολλούς κατοίκους ως σημείο προστασίας για την περιοχή και συνολικά για τον Λίβανο.

