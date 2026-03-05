Από τη Λάρισα στο διάστημα: Έλληνας επιστήμονας μπαίνει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA

Η Ελλάδα καταγράφει μια σημαντική πρωτιά στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας επιστήμονας εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ο Δρ. Αδριανός Γολέμης, με καταγωγή από τη Λάρισα, πρόκειται να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών της ESA στην Κολωνία της Γερμανίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία της χώρας στον τομέα της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, δορυφορικές εφαρμογές και ερευνητικές συνεργασίες.

Η πορεία του Έλληνα επιστήμονα

Ο Δρ. Γολέμης είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

Το 2014 συμμετείχε σε 14μηνη ιατρική ερευνητική αποστολή στην Ανταρκτική, όπου εργάστηκε σε συνθήκες απομόνωσης, εμπειρία που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για αποστολές σε ακραία περιβάλλοντα.

Από το 2018 εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως ιατρός αστροναυτών, συμβάλλοντας στην υποστήριξη πληρωμάτων διαστημικών αποστολών.

Το 2022 σημείωσε ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα: έγινε ο πρώτος Έλληνας που ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA, επιλεγόμενος ανάμεσα στους 25 τελικούς υποψηφίους από συνολικά περίπου 22.500 υποψηφίους από όλη την Ευρώπη.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση αστροναυτών

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA αποτελεί βασικό στάδιο προετοιμασίας για όσους έχουν περάσει τη διαδικασία επιλογής του οργανισμού και αποτελεί προϋπόθεση για ενδεχόμενη συμμετοχή σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Η εκπαίδευση του Δρ. Γολέμη θα πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2026 και περιλαμβάνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής προετοιμασίας.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

μαθήματα αεροδιαστημικής μηχανικής

εισαγωγή στα συστήματα και τη λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS)

διαδικασίες εκτόξευσης και προσθαλάσσωσης

εκπαίδευση σε ασφάλεια διαστημικών αποστολών

βασικές αρχές αστροφυσικής και επιστημών της Γης

εισαγωγή στη ρομποτική

εκπαίδευση σε συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου αποστολής

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αφορά επίσης πρακτικές προσομοιώσεις διαστημικών συνθηκών, όπως καταδύσεις σε εργαστήριο ουδέτερης πλεύσης, όπου προσομοιώνεται η εμπειρία ενός διαστημικού περιπάτου.

Η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στο διάστημα

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κινήσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν αναπτύξει συνεργασίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εθνικού οικοσυστήματος διαστημικής καινοτομίας.

Η Εθνική Διαστημική Στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ανάπτυξη δορυφορικών τεχνολογιών όσο και στη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα εξερεύνησης.

Παράλληλα, η χώρα συμμετέχει σε διεθνείς μηχανισμούς συνεργασίας, όπως το International Space Exploration Coordination Group (ISECG), ενισχύοντας τη θεσμική παρουσία της στον παγκόσμιο διαστημικό τομέα.

Επενδύσεις και ελληνική συμμετοχή στην ESA

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η απόφαση του Νοεμβρίου 2025 για διπλασιασμό της ελληνικής συνδρομής στα προγράμματα της ESA, η οποία εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών του οργανισμού.

Η ελληνική συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ξεπερνά πλέον τα 66 εκατομμύρια ευρώ ανά τριετία, επιτρέποντας τη συμμετοχή της χώρας σε πιο σύνθετα τεχνολογικά έργα.

Παράλληλα, η Ελλάδα επενδύει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της δραστηριότητας ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Η διαστημική οικονομία σε φάση ανάπτυξης

Η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον διαστημικό τομέα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια διαστημική οικονομία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη.

Για το 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 630 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 9%.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη έχουν οι επανδρωμένες αποστολές, η ρομποτική εξερεύνηση και οι μεταφορές φορτίων στο διάστημα, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα εμφανίζουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

