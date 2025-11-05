Από την 1η Νοεμβρίου θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε 18χρονους, δείτε σε ποια χώρα

[Προσέξτε τι ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2025. Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 κι έπειτα απαγορεύεται ρητά να καπνίζουν όσο βρίσκονται σε κάποιο από τα 1.191 νησιά των Μαλδίβων. Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ στην έναρξη του τρέχοντος μήνα ορίζει, συγκεκριμένα, ότι οι νέοι 18 ετών και κάτω απαγορεύεται να αγοράζουν ή να χρησιμοποιούν τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από τον Πρόεδρο Mohamed Muizzu, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 κι έπειτα, απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες. Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία πριν από την πώληση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας της πολυνησιωτικής χώρας.

Υπογραμμίζεται ότι ο νόμος αφορά όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του αγαπημένου αυτού ταξιδιωτικού προορισμού, που είναι γνωστός για τα πολυτελή θέρετρα και τις παρθένες παραλίες του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο κράτος στον κόσμο που εφαρμόζει μια τόσο ολοκληρωτική απαγόρευση με βάση την ηλικία. Εκτός της νέας ρύθμισης, οι Μαλδίβες έχουν επίσης διατηρήσει πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση, διανομή, κατοχή και χρήση τέτοιων συσκευών.

Για τους παραβάτες του νέου νόμου προβλέπονται αυστηρές ποινές: Η πώληση καπνού σε ανήλικο μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 50.000 ρουφιά Μαλδίβων (σχεδόν 3.000 ευρώ), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφιά (σχεδόν 300 ευρώ).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελάχιστες χώρες έχουν επιχειρήσει έως τώρα παρόμοια μέτρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο συζητά επί του παρόντος ένα παρόμοιο απαγορευτικό μέτρο με βάση την ηλικία, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που δοκίμασε να θεσπίσει μια τέτοια νομοθεσία, κατήργησε το μέτρο τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του.

Με αυτή την τολμηρή κίνηση, οι Μαλδίβες τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ελέγχου του καπνού — αν η προσπάθεια του κράτους επιτύχει, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για παρόμοια μέτρα και σε άλλες χώρες, επαναπροσδιορίζοντας τις πολιτικές δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

