Από την Πάτρα και την Παναχαϊκή στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό

Η Δέσποινα Κόλια της Παναχαϊκής κλήθηκε στην Εθνική Κ18 για προετοιμασία ενόψει της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ: Ολα τα αποτελέσματα, οι πρωταθλητές και οι προκρίσεις

Η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί από 26 Δεκεμβρίου 2025 έως 12 Ιανουαρίου 2026, ενόψει της συμμετοχής της στον πρώτο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών Κ18.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026 στη Σόφια με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου, της διοργανώτριας Βουλγαρίας, του Κοσόβου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Σερβίας.

Η Εθνική γυναικών Κ18 είναι στον Α’ όμιλο μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία και το Κόσοβο.

Με ανακοίνωσή της η Παναχαϊκή συνεχάρη τη Δέσποινα Κόλια. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Παναχαϊκή Γ.Ε. ανακοινώνει την κλήση της αθλήτριάς μας στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών U18 🇬🇷🏐.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και του ταλέντου της αθλήτριάς μας, αλλά και δικαίωση της προσπάθειας που γίνεται καθημερινά στον σύλλογό μας για την ανάπτυξη του βόλεϊ και την ανάδειξη νέων αθλητριών.

Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προετοιμασία, υγεία και να απολαύσει κάθε στιγμή με το εθνόσημο στο στήθος — γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Η Παναχαϊκή Γ.Ε. θα είναι πάντα δίπλα σου. Συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρά σου. Εμείς είμαστε ήδη περήφανοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



