Από την Πάτρα στη Ρώμη, το ρεκόρ με το πέναλτι που εκτελέστηκε 6 φορές!

Εννοείται ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να χάσει μία ομάδα το ίδιο πέναλτι τρεις φορές! Αυτό το έπαθε η Ρόμα στο «Ολύμπικο» με τη Λιλ, αλλά μπροστά σε αυτό που συνέβη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο δεν είναι τίποτα!

Συγκεκριμένα, ήταν η 17η Αυγούστου του 2004, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού Τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας: μία ημερομηνία καταδικασμένη να μείνει για πάντα, καλά χαραγμένη στη μνήμη του άμοιρου Τυνήσιου, Μοχάμεντ Ζεντιντί.

Στην Πάτρα η Βόρειος αφρικανική ομάδα φιλοξενεί την ήδη αποκλεισμένη Σερβία με στόχο να πιάσει στη 2η θέση την Αυστραλία και να προκριθεί στην επόμενη φάση με καλύτερη διαφορά τερμάτων. Τη νίκη την πέτυχε (3-2) αλλά τελικά αποχαιρέτησε το ολυμπιακό όνειρο για ένα γκολ λιγότερο. Μέχρι όμως να πανηγυρίσει την πικρή επιτυχία οι 7.000 θεατές του «Παμπελοποννησιακού Σταδίου» παρακολούθησαν ένα πραγματικό θρίλερ να εξελίσσεται από τα 11 μέτρα.

Στο 83ο λεπτό και με το σκορ ισόπαλο στο 1-1, ο διαιτητής από την Ταϊτή, Τσαρλς Αριοτίμα σφυρίζει πέναλτι υπέρ της Τυνησίας. Ο Ζεντιντί τοποθετεί τη μπάλα στη λευκή βούλα, παίρνει κάποια μέτρα φόρα και νικάει τον Σέρβο τερματοφύλακα, Νίκολα Μιλόγιεβιτς.

Πανηγυρίζει, αλλά ο Αριοτίμα διατάσσει την επανάληψη γιατί δύο Τυνήσιοι παίκτες είχαν εισβάλλει νωρίτερα στη μεγάλη περιοχή. Δεύτερο πέναλτι, δεύτερο γκολ, αλλά και δεύτερη ακύρωση, για τον ίδιο λόγο, αυτή τη φορά από τον επόπτη.

Ο Ζεντιντί εκτελεί για 3η φορά το πέναλτι, η μπάλα ξαναμπαίνει στα δίχτυα, αλλά ο διαιτητής διατάσσει νέα επανάληψη λόγω νέας εισβολής. Ψυχολογικά ράκος και εξουθενωμένος από τη δοκιμασία ο Ζεντιντί εκτελεί για 4η φορά το (ίδιο) πέναλτι το οποίο ο Μιλόγιεβιτς αποκρούει, αλλά επειδή είχε κουνηθεί πριν την εκτέλεση ο Αριοτίμα διατάσσει και 5η εκτέλεση!

Ξανά μανά τα ίδια: ο Σέρβος τερματοφύλακας θ’ αποκρούσει και το 5ο πέναλτι, αλλά επειδή ο Ζεντιντί σκόραρε με κεφαλιά στην επαναφορά της μπάλας, ο διαιτητής από την Ταϊτή διατάσσει, το ίδιο πέναλτι να εκτελεστεί και για 6η, και ευτυχώς τελευταία φορά. Ειρωνεία της τύχης είναι, πως η χαρά του «ηρωικού» Ζεντιντί για το πολύτιμο 2-1 θα κρατούσε μόνο 4 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Σερβία να ισοφαρίσει πριν η Τυνησία, στο 90’ βρει με τον Ζιτουνί το γκολ του τελικού 3-2, εν τέλει άχρηστο γιατί αμφότερες οι ομάδες αποχαιρέτησαν τόσο την Πάτρα, όσο την Αθήνα.

Μπροστά σ’ αυτό το πραγματικό, αθλητικό «θρίλερ», αυτό που έγινε στο Ρόμα- Λιλ (0-1) με τους «Giallorossi» να χάνουν το ίδιο πέναλτι τρεις φορές, δύο με τον Ουκρανό Ντόβμπικ και μία με τον Αργεντινό Σουλέ ήταν, αν μη τι άλλο ένα απλό, καθημερινό πταίσμα…

