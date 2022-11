Από την πιο ευτυχισμένη ημέρα στον θάνατο της! – Πώς έχασε τη ζωή της μια κοπέλα στον μήνα του μέλιτος

Χτύπησε τη σύντροφό του με… τσεκούρι για ένα φιλί σταρ ριάλιτι

Η Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών και πρώην μοντέλο Alex Alam υπέστη τρία κατάγματα στο κρανίο και χρειάστηκε περισσότερα από 100 ράμματα μετά τη σοκαριστική επίθεση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 41χρονος David Richards την είδα να φιλιέται με τον αστέρα του βρετανικού ριάλιτι The Only Way is Essex, Kirk Norcross.