Από το αυτοκίνητο στα ταμεία: 18χρονη στο Αίγιο έκανε… “shopping” με κλεμμένες κάρτες

Μια 18χρονη συνελήφθη στο Αίγιο για κλοπή και απάτη, αφού αφαίρεσε τσαντάκι από ανασφάλιστο αυτοκίνητο και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του ιδιοκτήτη για αγορές. Οι αρχές αναζητούν τον ανήλικο αδελφό της, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη διάπραξη της κλοπής.

16 Οκτ. 2025 12:37
Pelop News

Στο Αίγιο συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης μια 18χρονη, έπειτα από αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, κατηγορούμενη για κλοπή και απάτη.

Η νεαρή γυναίκα εισήλθε σε ανασφάλιστο, σταθμευμένο όχημα και αφαίρεσε ένα τσαντάκι που περιείχε 30 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και πέντε τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις κάρτες, πραγματοποίησε αγορές σε καταστήματα και περίπτερα της περιοχής, συνολικής αξίας 90 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη δράστιδα και να την εντοπίσουν, ενώ αναζητείται ο ανήλικος αδελφός της, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για κλοπή και απάτη με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η 18χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.
