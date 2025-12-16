Από το Grexit στον ρόλο του πρόθυμου: Η ελληνική θέση στο Eurogroup

Το Eurogroup δεν είναι θεσμός· είναι ένας άτυπος μηχανισμός εξουσίας χωρίς νομική υπόσταση, που όμως αποφασίζει για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν τηρεί πρακτικά, δεν λογοδοτεί, δεν ελέγχεται. Κι όμως, από εκεί πέρασαν μνημόνια, περικοπές, κοινωνική αποδόμηση. Αυτό δεν είναι απλώς έλλειμμα δημοκρατίας — είναι θεσμική αυθαιρεσία.

Όποιος το επισήμανε εγκαίρως λοιδορήθηκε. Το 2015 ειπώθηκαν δημόσια όσα σήμερα αποσιωπούνται επιμελώς. Τότε ήταν «υπερβολές». Τώρα είναι καθεστώς.

Τότε που οι ίδιοι κύκλοι συζητούσαν ανοιχτά — και καθόλου θεωρητικά — την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Το Grexit ως απειλή, ως μοχλός εκβιασμού, ως «παραδειγματισμός». Τότε που η χώρα παρουσιαζόταν ως αναλώσιμη, πρόβλημα προς αποβολή, λάθος στο excel της ευρωζώνης. Σήμερα, οι ίδιοι μας χαμογελούν, μας χτυπούν φιλικά την πλάτη και μας χαρακτηρίζουν «καλά παιδιά». Με κοντή μνήμη περιμένουν και από εμάς το ίδιο.

Η πρόσφατη επιλογή ηγεσίας στο Eurogroup αποκαλύπτει καθαρά τις προθέσεις. Ο Βέλγος Vincent Van Peteghem τόλμησε να μιλήσει για νομικούς κινδύνους και οικονομικές συνέπειες από την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Μίλησε για αποφάσεις νομικά επισφαλείς, για πιθανές αγωγές, για επικίνδυνα προηγούμενα. Δεν τους ενδιέφερε. Δεν τον ήθελαν.

Οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναζητούσαν πρόεδρο. Αναζητούσαν εκτελεστή πολιτικής γραμμής. Και τον βρήκαν στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη — πρόθυμο, ευθυγραμμισμένο, αξιόπιστο για τη δουλειά.

Οι ψήφοι μαζεύτηκαν γρήγορα. Το μήνυμα είχε δοθεί από πριν. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα ψηφίσει «ελληνικά», ακολουθώντας τη γραμμή του καγκελάριου Μερτς, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια πρέπει να αξιοποιηθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομιμότητα, συνέπειες, διεθνές δίκαιο; Δευτερεύοντα.

Και στην Ελλάδα στήνονται πανηγύρια. Για έναν θεσμό που μας επέβαλε μνημόνια, επιτροπεία και φτώχεια. Για έναν μηχανισμό που λειτούργησε ως μοχλός τραπεζικού πλουτισμού και κοινωνικής λεηλασίας.

Αντί για λογοδοσία για την αισχροκέρδεια, τη διάλυση της μεσαίας τάξης, τα σκάνδαλα που κουκουλώνονται και τη διαπλοκή που βαθαίνει, παρακολουθούμε πολιτικούς νάνους να αυτοανακηρύσσονται «εθνική επιτυχία». Επειδή ένα ακόμη πρόσωπο της νέας τάξης πραγμάτων επιλέχθηκε για να επικυρώσει τις αποφάσεις ενός αποστεωμένου ευρωπαϊκού μηχανισμού — του ίδιου μηχανισμού που χθες συζητούσε πώς θα μας πετάξει έξω και σήμερα μας χρησιμοποιεί ως άλλοθι νομιμοποίησης.

Σε μια Ευρώπη που βυθίζεται στην πολεμική υστερία και την εξοπλιστική φρενίτιδα του “Rearmament”, που στερείται ενεργειακής επάρκειας, κοινωνικής συνοχής και στρατηγικής αυτονομίας, η προτεραιότητα δεν είναι η ειρήνη ή η ευημερία των λαών. Είναι η θεσμική νομιμοποίηση της αρπαγής ξένων αποθεματικών.

Και μέσα σε όλα αυτά, τραπεζίτες και ημετέρες χειροκροτούν τον «Έλληνα Ντάισελμπλουμ». Σαν να μην θυμούνται. Ή μάλλον, σαν να ποντάρουν στο ότι εμείς θα ξεχάσουμε.

Η μνήμη, όμως, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτική πράξη. Και η λήθη πληρώνεται πάντα από τους ίδιους.

Γιώργος Μώρος

Πολιτευτής Αχαΐας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

