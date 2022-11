Aπό το «Ποτέ την Κυριακή» στο «Bricklayer» – 13 ταινίες του Χόλιγουντ που γυρίστηκαν στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν πηγή έμπνευσης για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, τόσο για τον ιστορικό της πλούτο, όσο και για τα μοναδικά αξιοθέατά της. Καθώς οι μεγάλες παραγωγές των περασμένων δεκαετιών εξαπλώνονταν στην Ευρώπη, οι ελληνικές ομορφιές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη μεγάλη οθόνη.

Ονόματα – κολοσσοί του παγκόσμιου σινεμά πρωταγωνίστησαν σε μεγάλα blockbusters με φόντο ελληνικά νησιά και πόλεις. Μεταξύ αυτών, η οσκαρική Μεριλ Στριπ, ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Ακολουθούν 13 από τις πιο αξιομνημόνευτες ταινίες του Χόλιγουντ που γυρίστηκαν στην Ελλάδα

1) Ποτέ την Κυριακή

Το 1960 η ρομαντική κωμωδία «Ποτέ την Κυριακή» γυρίστηκε στην Αθήνα. Σε σκηνοθεσία Τζουλς Ντέισιν και με πρωταγωνίστρια τη Μέλινα Μερκούρη στον ρόλο της Ίλια, μιας ιερόδουλης στο λιμάνι του Πειραιά, η ταινία έλαβε διθυραμβικές κριτικές ενώ εξασφάλισε και ένα Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Πρόκειται για μια ταινία που γυρίστηκε το 1960 εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι ένα από τα διασημότερα πρότζεκτ του παγκόσμιου κινηματογράφου.

2) Τα κανόνια του Ναβαρόνε

Σχεδόν την ίδια περίοδο με το «Ποτέ την Κυριακή» μια ακόμη μεγάλη παραγωγή ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, η πολεμική ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» με τον Άντονι Κουίν, τον Γκρέγκορι Πεκ και άλλους αστέρες της εποχής, μετέφεραν στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που διαδραματίζεται στο νησί της Ρόδου. Μεταμφιεσμένοι σε Έλληνες ψαράδες που επιβαίνουν σε ένα παλιό αλιευτικό καΐκι, 6 στρατιώτες της Συμμαχίας πλέουν σε ολόκληρο το Αιγαίο, όπου θα πέσουν πάνω σε ένα γερμανικό περιπολικό σκάφος χωρίς να τους υποψιαστούν οι Γερμανοί.

3) Τα Δύο Πρόσωπα του Γενάρη (The Two Faces of January)

Αξέχαστα έχουν μείνει τα πλάνα με τους πρωταγωνιστές από τα «Δύο πρόσωπα του Γενάρη» να περιηγούνται στον Παρθενώνα. Το 2014, η Κρίστεν Ντανστ και ο Βίγκο Μόρτενσεν ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να γυρίσουν το φιλμ που είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Πατρίσια Χάισμιθ, διαφημίζοντας με τον πιο καλαίσθητο τρόπο την Ελλάδα, μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού που κάνει διακοπές στην Αθήνα το 1960.

Ο Τσέστερ και η Κολέτ ΜακΦάρλαντ, προσλαμβάνουν ως ξεναγό έναν συμπατριώτη τους Αμερικανό, που ζει στην Ελλάδα. Ένας θάνατος όμως, θα αναγκάσει και τους τρεις να λειτουργήσουν ως ομάδα και να βρουν καταφύγιο στην Κρήτη, όπου θα αναπτυχθεί μια περίεργη δυναμική ανάμεσα στις τρεις πλευρές του τριγώνου.

4) Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek)

Το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης κάνει το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» ταινία με μεγάλα κινηματογραφικά διαμάντια της εποχής. Άντονι Κουίν και Άλαν Μπέιτς συναντούν τη δική μας Ειρήνη Παπά που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε μια ταινία που κατάφερε να λάβει 3 βραβεία Όσκαρ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη που «έντυσε» την ελληνοβρετανική παραγωγή έγινε ανάρπαστη παγκοσμίως και γνωστή ως συρτάκι.

5) Τζέιμς Μποντ πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο (For Your Eyes Only)

Το 1981 ο δημοφιλέστερος κινηματογραφικός πράκτορας, Τζειμς Μποντ, μετέφερε την περιπέτεια δράσης του στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα με τον Ρότζερ Μουρ. Στην ιστορία του φιλμ με τίτλο, «Τζέιμς Μποντ πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο», ο 007 βρίσκεται μπλεγμένος σε μια πλεκτάνη ενός Έλληνα επιχειρηματία, ενώ την ίδια στιγμή ερωτεύεται την όμορφη Μελίνα που ζητά εκδίκηση για την δολοφονία των γονιών της. Μπορεί η ταινία να δίχασε τους κριτικούς, αλλά προτάθηκε για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες. Το ομώνυμο τραγούδι από τη Σίνα Ίστον είχε μάλιστα την τιμητική του, αφού ξεχώρισε με αρκετές διακρίσεις.

6) Το παιδί και το δελφίνι (Boy on a Dolphin)

Το «Παιδί και το δελφίνι» δεν έμεινε γνωστό μόνο για την «εκρητική» σκηνή, όπως οι κριτικοί την χαρακτήρισαν, με τη Σοφία Λόρεν να βγαίνει από την θάλασσα βρεγμένη σε μία αρκετά σέξι για τα δεδομένα της εποχής, εμφάνιση. Είναι και η πρώτη ξένη παραγωγή που επένδυσε στις ομορφιές του τόπου μας, με τα πλάνα από την Ύδρα του 1957 να ξεχωρίζουν. Η Σοφία Λόρεν υποδύεται την Φαίδρα, μία φτωχή δύτη σφουγγαριών στην Υδρα. Σε μία της κατάδυση ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα, ενός αγοριού πάνω σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται, ότι έχει μαγικές ιδιότητες.

7) Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι

Το 2001 κυκλοφόρησε η ταινία «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Νίκολας Κέιτζ και ακόμη ένα ελληνικό νησί αναδείχθηκε στην παγκόσμια βιομηχανία της έβδομης τέχνης. Η υπόθεση διαδραματίζεται στο 1942, όταν μια διμοιρία Iταλών στρατιωτών φτάνει στην Κεφαλονιά. Μια ερωτική σχέση θα δημιουργηθεί ανάμεσα στον λοχαγό των Iταλών και την κόρη του τοπικού γιατρού.

8) Mama Mia

Από την ανδρομή στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που επένδυσαν στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει το «Mama Mia». Η Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν και η Αμάντα Σέφριντ ταξίδεψαν μέχρι τη Σκόπελο, το «Καλοκαίρι», όπως ονομάστηκε στη σειρά, για να πρωταγωνιστήσουν σε ένα από τα πιο εμβληματικά μιούζικαλ της τελευταίας εικοσαετίας.

Η επιτυχία του 2008 οδήγησε μια δεκαετία αργότερα σε δεύτερη ταινία, το «Mamma Mia! Here We Go Again» το οποίο μπορεί να μην είχε τον τεράστιο αντίκτυπο του πρώτου, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει κέρδη ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η πρώτη ταινία είχε φθάσει τα 600 εκατομμύρια.

9) To Συνδικάτο (The Enforcer)

Η άφιξη του Αντόνιο Μπαντέρας και του συνεργείου της ταινίας «Enforcer» στη Θεσσαλονίκη ήταν γεγονός. Πριν από λίγους μήνες οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας μεταμορφώθηκαν σε κακόφημες γειτονιές του Μαϊάμι, όπως όριζε το σενάριο του Πίτερ Ίλιφ. Πολλές από τις σκηνές γυρίστηκαν στην οδό Εθνικής Αμύνης, μπροστά από το Θέατρο Αριστοτέλειον. Σε αυτά τα σημεία είχαν τοποθετηθεί αμερικανικές πινακίδες, ταξί, σημαίες, μέχρι και ζωντανοί φοίνικες.



10) Πριν τα Μεσάνυχτα (Before Midnight)

Ένα μικρό χωριό της Μάνης, η Καρδαμύλη, ενέπνευσε τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ για να γυριστεί το «Πριν τα Μεσάνυχτα» με τον Ίθαν Χοκ, το 2013. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας τριλογίας, όπου έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που το γαλλοαμερικανικό ζευγάρι, Τζέσι και Σελίν, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα τρένο στη Βιέννη. Μπορεί να ζουν στο Παρίσι, αλλά εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και σε μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

11) Οι βασιλιάδες της Μυκόνου

Αυτή η αυστραλιανή περιπλάνηση των «Βασιλιάδων της Μυκόνου» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο ελληνικό νησί της Μυκόνου. Ο Ελληνοαυστραλός, Νικ Γιαννόπουλος έκανε μία δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, 10 χρόνια μετά το «The Wog Boy». Για πρώτη φορά επενδύει στην πατρίδα του, Ελλάδα, μέσα από ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον Κρις Αναστασιάδη και δικαιώνεται αφού το φιλμ σημείωσε επιτυχία.

Η ταινία περιγράφει την ιστορία του Ελληνοαυστραλού Στηβ, που έρχεται στη Μύκονο παρέα με τον κολλητό του Φρανκ (Βινς Κολόσιμο), για να παραλάβει την κληρονομιά που του αφήνει ένας «άγνωστος» σε αυτόν θείος, Η κληρονομιά είναι μία ολόκληρη παραλία (το Paradise beach) και μια ταβέρνα στη Μύκονο.

12) Χωρίς ταυτότητα (Bourne Identity)

Τα γυρίσματα των «Bourne Identity» ταινιών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως το Παρίσι, η Πράγα, η Ιταλία. Ανάμεσα σε αυτά και η Αθήνα και η Μύκονος.

Ο Τζέισον Μπουρν του Ματ Ντέιμον προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητά του μετά από μια επίθεση που τον άφησε με αμνησία. Αν και οι σκηνές στο ελληνικό νησί προβάλλονται μόνο στο τέλος της ταινίας του 2002, η κυκλαδίτικη ομορφιά (δηλαδή τα μέρη γύρω από τη Μικρή Βενετία και τους ανεμόμυλους) ήταν αρκετή για να κλείσει όμορφα το φιλμ. Τέλος, η ταινία του 2016 γυρίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στο κέντρο της Αθήνας.

13) The Bricklayer

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξαν και οι δημιουργοί του «Bricklayer», της πολυαναμενόμενης ταινίας δράσης, με πρωταγωνιστές τους Άαρον Έκχαρτ και Νίνα Ντόμπρεβ.

Κεντρικά σημεία της πόλης μετατράπηκαν σε πεδίο «μάχης» με ανθρωποκηνυγητά και πυροβολισμούς να λαμβάνουν χώρα και τα σκηνικά να θυμίζουν Νέα Υόρκη. Ο Έκχαρτ υποδυόμενος τον χαρακτήρα του, εντοπίζει τον «κακό» Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, τον άνθρωπο που στα χθεσινά γυρίσματα προσπάθησε να βγάλει από τη μέση τον Έλληνα ΥΠΕΞ, τον ακινητοποιεί, τον χτυπάει στο στήθος με ένα μεγάλο σφυρί και στη συνέχεια τον πυροβολεί εξ επαφής. Ακολουθεί μια μικρή γεύση από τις σκηνές δράσης που γυρίστηκαν για λογαριασμό της επερχόμενης Χολιγουντιανής ταινίας.