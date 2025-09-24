Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) είναι ετήσιος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των μνημείων μέσω εκδηλώσεων, επισκέψεων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Το φετινό θέμα των ΕΗΠΚ Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον εστιάζει στο «σπήλαιο» ως «αρχιτεκτονική» του τοπίου και στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται εκδήλωση στο Σπήλαιο Λιμνών, ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά σπήλαια της Ελλάδας. Εκτός της φυσικής ομορφιάς του, το σπήλαιο αποτέλεσε χώρο δραστηριότητας και Τέχνης των ανθρώπων κατά την Προϊστορική εποχή: στο Κέντρο Τεκμηρίωσης δε εκτίθενται δείγματα αυτής της Τέχνης που περιλαμβάνουν διακοσμητικές εγχαράξεις, εμπιέσεις, ανάγλυφες ταινίες σε χειροποίητα αγγεία.

Την εκδήλωση – εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδιοργανώνουν η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού ο Δήμος Καλαβρύτων και το Σπήλαιο των Λιμνών.

Ακολουθώντας το γενικό σύνθημα Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά, η δράση αφορά στη σύνδεση του Σπηλαίου Λιμνών με σημαντικά σπήλαια του ευρωπαϊκού χώρου με την Τέχνη ως κοινό άξονα: είτε με τη μορφή βραχογραφιών στα σπήλαια της Ευρώπης, είτε με τα χαράγματα και τα ανάγλυφα που έφτιαχναν οι άνθρωποι στα σπήλαια της Ελλάδας πάνω στα αγγεία τους, η Τέχνη περιέχει μηνύματα, σύμβολα, κώδικες επικοινωνίας για τους προϊστορικούς ανθρώπους.

Το Σπήλαιο Λιμνών μπορεί να αποτελέσει έναν σύνδεσμο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για να κατανοήσουμε την Τέχνη της Προϊστορίας. Μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον τρόπο που δημιουργούνται τα μηνύματα, τα σύμβολα, τα σχέδια, τα γκράφιτι και η επικοινωνία μέσα από την απλή καθημερινή Τέχνη.

Σε δήλωση του για το Σπήλαιο των Λιμνών ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι ο επισκέπτης του «αισθάνεται δέος, καταλαβαίνει ότι ζει μια εμπειρία ζωής, βλέπει από κοντά τη σοφία και το μεγαλείο της Φύσης αλλά και τον τρόπο που οι Επιστήμες αξιολογούν, μελετούν και εξηγούν αυτό το φυσικό Έργο Τέχνης. Ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται αμέσως ότι το Σπήλαιο των Λιμνών είναι ένα Σπήλαιο με τη δική του μοναδική ταυτότητα που το κάνει να ξεχωρίζει σε παγκόσμια κλίμακα».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τους παρακάτω στόχους:

Να παρουσιάσει το Σπήλαιο των Λιμνών, τουριστικό μνημείο με επισκέπτες από όλον τον κόσμο, στους μαθητές της περιοχής.

Να ευαισθητοποιήσει τους νέους για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και να τους δείξει ότι η σημασία της ξεπερνά τα όρια αυτού του τόπου: κάθε μνημείο είναι ταυτόχρονα και μνημείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα προϊστορικά σπήλαια και το Σπήλαιο Λιμνών έχουν κοινά στοιχεία με την προϊστορία όλης της Ευρώπης.

Να προκαλέσει διάδραση με τους μαθητές.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Ξενάγηση στο σπήλαιο και στα επιστημονικά «μυστικά» του.

Τι έκαναν οι προϊστορικοί άνθρωποι στο Σπήλαιο Λιμνών; Παρουσίαση και συζήτηση για την Προϊστορία στο Κέντρο Τεκμηρίωσης. Προβολή για την πορεία της Τέχνης των σπηλαίων στην Ευρώπη καθώς και για σύγχρονους καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την Τέχνη των σπηλαίων. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με εικόνες από την τέχνη του δρόμου (street art, graffiti) σαν συνέχεια της Τέχνης των Σπηλαίων της Ευρώπης και της σημασίας της στην επικοινωνία των ανθρώπων. Θα μας μιλήσουν οι μαθητές: «τι έχουν ακούσει για το σπήλαιο;», «τι τους έχουν πει γι’ αυτό οι γονείς τους, οι παππούδες τους;», «τι διηγήσεις, μύθοι, θρύλοι υπάρχουν για το σπήλαιο;». Πώς θα ήθελαν ως νέα γενιά να συνδέσουν την παράδοση του τόπου τους με εξωστρέφεια; Εργαστήριο πηλού και ζωγραφικής σε εξωτερικό χώρο του Κέντρου Τεκμηρίωσης, δοκιμές στη χρήση και διακόσμηση του πηλού με έμπνευση από την προϊστορική Τέχνη.

