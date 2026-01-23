Αποχώρησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις

Μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων, οι αγρότες της Θεσσαλίας αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο αγώνας τους δεν σταματά και ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Αποχώρησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις
23 Ιαν. 2026 13:47
Pelop News

Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο, μετά από απόφαση που είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν σηματοδοτεί εγκατάλειψη των αιτημάτων τους, αλλά αποτελεί μέρος της αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης και της αναπροσαρμογής της στρατηγικής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους και στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας τους παραμένει ενεργός.

Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις και μορφές κινητοποίησης.

