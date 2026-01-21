Αποχωρούν από το μπλόκο οι αγρότες Τρικάλων: «Επιστρέφουμε με το κεφάλι ψηλά – Ο αγώνας συνεχίζεται»

Την απόφαση να λύσουν το μπλόκο τους και να επιστρέψουν στα χωριά τους έλαβαν οι αγρότες των Τρίκαλα, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Ύστερα από περίπου 50 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που είχαν στήσει μπλόκο στα διόδια του Λόγγος στον αυτοκινητόδρομο Ε65, αποφάσισαν να αποχωρήσουν, επισημαίνοντας ότι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης δεν οδήγησαν στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως ανακοίνωσαν, την Πέμπτη στις 11:00 το πρωί θα αποχωρήσουν οργανωμένα από το σημείο, τονίζοντας ότι επιστρέφουν «με το κεφάλι ψηλά» και με τη βεβαιότητα πως άσκησαν ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους των Τρικάλων για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους δεν τελειώνει με τη λύση του μπλόκου.

«Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας δεν δίνεται μόνο με τη μορφή των μπλόκων», σημειώνουν, προσθέτοντας πως μέσα από νέες συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης. «Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Τρικάλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



