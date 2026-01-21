Αποχωρούν από το μπλόκο οι αγρότες Τρικάλων: «Επιστρέφουμε με το κεφάλι ψηλά – Ο αγώνας συνεχίζεται»

Μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι των Τρικάλων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το μπλόκο στον Ε65, δηλώνοντας πως η μάχη για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους συνεχίζεται με άλλες μορφές.

Αποχωρούν από το μπλόκο οι αγρότες Τρικάλων: «Επιστρέφουμε με το κεφάλι ψηλά – Ο αγώνας συνεχίζεται»
21 Ιαν. 2026 14:45
Pelop News

Την απόφαση να λύσουν το μπλόκο τους και να επιστρέψουν στα χωριά τους έλαβαν οι αγρότες των Τρίκαλα, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Ύστερα από περίπου 50 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που είχαν στήσει μπλόκο στα διόδια του Λόγγος στον αυτοκινητόδρομο Ε65, αποφάσισαν να αποχωρήσουν, επισημαίνοντας ότι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης δεν οδήγησαν στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως ανακοίνωσαν, την Πέμπτη στις 11:00 το πρωί θα αποχωρήσουν οργανωμένα από το σημείο, τονίζοντας ότι επιστρέφουν «με το κεφάλι ψηλά» και με τη βεβαιότητα πως άσκησαν ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν θερμά τους κατοίκους των Τρικάλων για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους δεν τελειώνει με τη λύση του μπλόκου.

«Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας δεν δίνεται μόνο με τη μορφή των μπλόκων», σημειώνουν, προσθέτοντας πως μέσα από νέες συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης. «Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Τρικάλων.

