Αποχωρούν οι αγρότες από το Σύνταγμα με τα τρακτέρ – «Ο αγώνας συνεχίζεται» διαμηνύουν

Με οργανωμένη έξοδο και έντονη παρουσία αποχωρούν από το Σύνταγμα οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα.

Η αποχώρηση ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (14/2), με δεκάδες τρακτέρ να κινούνται από τη λεωφόρο Αμαλίας προς την Πανεπιστημίου και στη συνέχεια μέσω Ομόνοιας, Μεταξουργείου και λεωφόρου Αθηνών, με τελικό προορισμό την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας. Οι αγρότες αναχώρησαν με κόρνες, ντουντούκες και δυνατά «μαρσαρίσματα», όπως αντίστοιχα είχαν φτάσει στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση με την κυβέρνηση δεν επιλύθηκαν. Όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που δυσκολεύονται να συνεχίσουν την καλλιέργεια, ενώ κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, η καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, κυρίως στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα, όπου – σύμφωνα με τους αγρότες – τα προβλήματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέσα από αγροτικούς συλλόγους, ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την κυβέρνηση για συγκεκριμένες λύσεις. Οι εκπρόσωποι των αγροτών υπογραμμίζουν ότι επιδιώκουν τη στήριξη της κοινωνίας, τονίζοντας πως το υψηλό κόστος παραγωγής επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των προϊόντων.

Το προηγούμενο βράδυ, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και πλήρεις αποζημιώσεις για ζημιές. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων και συλλογικών φορέων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται ότι ο διάλογος παραμένει ανοικτός για ζητήματα αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης, ενώ πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



