Αποχωρούν οι αγρότες από το Σύνταγμα με τα τρακτέρ – «Ο αγώνας συνεχίζεται» διαμηνύουν

Οι αγρότες αποχωρούν από το κέντρο της Αθήνας μετά τις κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα, τονίζοντας ότι τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά. Δηλώνουν πως οι δράσεις τους θα συνεχιστούν μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Αποχωρούν οι αγρότες από το Σύνταγμα με τα τρακτέρ – «Ο αγώνας συνεχίζεται» διαμηνύουν
14 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Με οργανωμένη έξοδο και έντονη παρουσία αποχωρούν από το Σύνταγμα οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα.

Η αποχώρηση ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (14/2), με δεκάδες τρακτέρ να κινούνται από τη λεωφόρο Αμαλίας προς την Πανεπιστημίου και στη συνέχεια μέσω Ομόνοιας, Μεταξουργείου και λεωφόρου Αθηνών, με τελικό προορισμό την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας. Οι αγρότες αναχώρησαν με κόρνες, ντουντούκες και δυνατά «μαρσαρίσματα», όπως αντίστοιχα είχαν φτάσει στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση με την κυβέρνηση δεν επιλύθηκαν. Όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που δυσκολεύονται να συνεχίσουν την καλλιέργεια, ενώ κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, η καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, κυρίως στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα, όπου – σύμφωνα με τους αγρότες – τα προβλήματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέσα από αγροτικούς συλλόγους, ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την κυβέρνηση για συγκεκριμένες λύσεις. Οι εκπρόσωποι των αγροτών υπογραμμίζουν ότι επιδιώκουν τη στήριξη της κοινωνίας, τονίζοντας πως το υψηλό κόστος παραγωγής επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των προϊόντων.

Το προηγούμενο βράδυ, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και πλήρεις αποζημιώσεις για ζημιές. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων και συλλογικών φορέων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται ότι ο διάλογος παραμένει ανοικτός για ζητήματα αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης, ενώ πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:26 Οδοντωτός: Ο Δήμος Αιγιάλειας επιμένει στην ασφάλεια και απαντά στις ερμηνείες
15:24 Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους
15:13 Καρναβάλι των Μικρών 2026: Τα Υψηλά Αλώνια πλημμύρισαν παιδικά χαμόγελα – Θερμό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις ΦΩΤΟ
15:12 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα
15:00 Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο
14:48 Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη
14:36 Τέλος στο «φθηνό καλάθι» από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες
14:28 Το «αντίο» της Λένας Παπαληγούρα στον πατέρα της: Συγκίνηση, δάκρυα και ένα μήνυμα ανθρωπιάς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
14:24 Η “γραπτή” φρίκη του Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγια και καταθέσεις όσων επέζησαν
14:12 Κάλεσμα σε απεργία για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου
14:05 Ο Απόλλωνας στην Ελευσίνα για νίκη και νέα αρχή
14:00 Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό
13:48 «Άρτεμις»: Χτύπημα στο σκοτεινό κύκλωμα – Συλλήψεις για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου
13:36 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ακρωτηριασμός για να σωθεί η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό
13:24 Η Παναχαϊκή με απουσίες και κόντρα στην Κόρινθο
13:24 Μαζωνάκης: Επιτυχής η επέμβαση στη χολή – Πιθανό εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή
13:12 Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία
13:00 Καρναβάλι των Μικρών με πληρότητες 80%: «Ανάσα» από τα 20.000 παιδιά
12:52 Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:48 Η Ιταλία αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη – Οικονομική ισχύς και νέες πολιτικές συμμαχίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ