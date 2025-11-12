Αποδοκιμασίες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη στη Χίο: Ένταση έξω από το «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη ήταν η αντίδραση των εργαζομένων και συνδικαλιστών του Γενικού Νοσοκομείου Χίου “Σκυλίτσειο”, οι οποίοι αποδοκίμασαν τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά την άφιξή του το πρωί της Τετάρτης (12 Νοεμβρίου 2025).

Ο υπουργός επισκέφθηκε τη Χίο συνοδευόμενος από τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όμως η επίσκεψη σημαδεύτηκε από διαμαρτυρίες και έντονα συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον χώρο της υγείας.

Έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές, κρατώντας πανό και πλακάτ, κατηγορώντας τον υπουργό για υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απαξίωση των δημόσιων δομών και παράδοση υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Οι αποδοκιμασίες κορυφώθηκαν τη στιγμή της άφιξης του Άδωνι Γεωργιάδη, με τους συγκεντρωμένους να του ζητούν να αποχωρήσει από το νησί, ωστόσο ο υπουργός διατήρησε την ψυχραιμία του, ακούγοντας τα αιτήματα και τα επιχειρήματά τους.

Στο σημείο βρισκόταν ισχυρή αστυνομική παρουσία για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις εντός του νοσοκομείου.

