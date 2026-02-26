Απόφαση για προφυλάκιση του 47χρονου για τους πυροβολισμούς στο Αίγιο

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 47χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς των τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο. Μάλιστα οδηγήθηκε στα δικαστήρια τα ξημερώματα, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχε φόβος για επεισόδια.

Δήμος Πατρέων: Η εισήγηση Πλέσσα για το αίτημα 9 εργαζομένων στον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Θυμίζουμε ότι το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο. Εκεί τα τέσσερα παιδιά ήταν στις σκάλες και δέχθηκαν πυροβολισμούς. Ακολούθως τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στην Πάτρα στο Καραμανδάνειο για να χειρουργηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



