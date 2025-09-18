Αποφυλακίστηκε και βίασε γυναίκα στη Νέα Υόρκη

Ο 42χρονος δράστης του βιασμού γυναίκας στη Νέα Υόρκη, είχε αποφυλακιστεί με αναστολή προσφάτως.

18 Σεπ. 2025 9:02
Pelop News

Ανδρας 42 ετών λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του με αναστολή επιτέθηκε και βίασε γυναίκα  στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Ο 42χρονος Νίκολας Ντεχέσους φέρεται να επιτέθηκε σε 33χρονη γυναίκα στις 5:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, στη λεωφόρο Broadway, κοντά στην 230ή Οδό, στην περιοχή Kingsbridge. Σύμφωνα με τις αρχές, άρπαξε το θύμα από τον λαιμό και την απείλησε λέγοντας: «Δώσ’ το μου αλλιώς θα σε σκοτώσω».

Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός, με τον δράστη να γρονθοκοπεί τη γυναίκα επανειλημμένα στο πρόσωπο, πριν τη βιάσει. Κατά πληροφορίες, στη συνέχεια προσπάθησε να την κρατήσει κοντά του, περπατώντας μαζί της στη Broadway και ζητώντας να συνευρεθούν ξανά.

Η γυναίκα κατάφερε τελικά να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο σε κατάστημα όπου οι εργαζόμενοι κάλεσαν το 911. Οι πρώτες βοήθειες τη μετέφεραν σε νοσοκομείο με τραύματα στο στόμα και το μάγουλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post.

Ο Ντεχέσους διέφυγε και παρέμεινε ασύλληπτος για περίπου 12 ώρες, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και παρενόχληση. Η προσαγωγή του στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπρονξ αναμενόταν το απόγευμα της Τετάρτης.

Βαρύ παρελθόν

Σύμφωνα με σωφρονιστικά αρχεία, ο Ντεχέσους αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο με αναστολή, έχοντας εκτίσει ποινή εννέα ετών για ληστεία δεύτερου βαθμού. Η αναστολή του λήγει το 2030.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει τρεις συλλήψεις για ληστεία: τον Απρίλιο του 2012 στο Μπρούκλιν, τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Κουίνς και τον Ιούλιο του 2002 στο Μπρούκλιν. Είχε ακόμη συλληφθεί το 2010 για επίθεση και έναν χρόνο αργότερα για παράνομη κατοχή αντικειμένων στη φυλακή.
