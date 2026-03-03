Απογοητευόμενος ο Τραμπ με τον Στάρμερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή

03 Μαρ. 2026 10:35
Pelop News

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την στάση του Κιρ Στάρμερ και της Βρετανίας μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν πυροδοτώντας μιας αλυσιδωτή αντίδραση βομβαρδισμών και συγκρούσεων σε όλη σχεδόν τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «λυπηρό να βλέπεις» ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία «δεν είναι όπως ήταν» μετά την καθυστέρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκφράσει τη στήριξή του προς τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις ότι οι σχέσεις προφανώς δεν είναι όπως ήταν», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ στην εφημερίδα Sun.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να έχει βοηθήσει… θα έπρεπε. Να, η Γαλλία ήταν καταπληκτική. Όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε ο Τραμπ.

