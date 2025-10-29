Αποκαλύψεις Guardian: Ο μισθοφόρος Οράτιου Πότρα πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρουμανία

Μία πολύ περίεργη είναι η υπόθεση που εκτυλίσσεται με πρόσωπα με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο έχουν αναλάβει αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την έκδοση του Οράτιου Πότρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Ρουμανία, όπου κατηγορείται για απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης μαζί με τον ακροδεξιό πολιτικό Καλίν Γκεοργκέσκου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Πότρα -πρώην λεγεωνάριος της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων και επικεφαλής ιδιωτικών στρατιωτικών σχηματισμών στην Αφρική, συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μαζί με τον γιο και τον ανιψιό του, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πτήση για Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το Βουκουρέστι εργάζεται με τα ΗΑΕ για την έκδοσή του, ενώ ο γενικός εισαγγελέας έχει δηλώσει ότι ο Πότρα φέρεται να επιδιώκει άσυλο στη Ρωσία. Αίτημα ακύρωσης του εντάλματος στη Ρουμανία απορρίφθηκε πρόσφατα από δικαστήριο.

Την επιχείρηση αποτροπής της έκδοσης καθοδηγούν ο Ίγκορ Σπιβάκ, επικεφαλής της Ρωσικής Εταιρείας Μέσης Ανατολής (οργάνωση με σταθερή συνεργασία με το ρωσικό ΥΠΕΞ), και ο Αλεξάντρ Καλίνιν, Μολδαβός φιλορώσος παράγοντας που έχει διαφύγει στη Μόσχα και στρατολογεί Μολδαβούς για να πολεμήσουν υπέρ της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σπιβάκ δηλώνει ότι έχει προσλάβει δικηγόρους στα Εμιράτα και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ντουμπάι, αν και παραδέχεται πως «η κατάσταση είναι δύσκολη» και η έκδοση μπορεί να γίνει άμεσα.

Το προφίλ του Πότρα είναι βαρύ: έχει εργαστεί ως σωματοφύλακας ηγετών (μεταξύ άλλων του εμίρη του Κατάρ), ίδρυσε ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ανέπτυξε άνδρες σε ζώνες συγκρούσεων, από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έως τη ΛΔ Κονγκό—όπου περίπου 300 μαχητές του αιχμαλωτίστηκαν από την M23 τον Ιανουάριο και επαναπατρίστηκαν. Στη Ρουμανία, η φήμη του απογειώθηκε ως στενού συνεργάτη του Γκεοργκέσκου, που πέτυχε αιφνιδιαστική πρωτιά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το 2024, προτού το αποτέλεσμα ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο λόγω καταγγελιών για ρωσική ανάμιξη.

Το σκοτεινό προφίλ του Πότρα

Ρουμανικό κατηγορητήριο αποδίδει στον Πότρα και το δίκτυό του προετοιμασία βίαιων κινητοποιήσεων μετά την ακύρωση του αποτελέσματος, με τις αρχές να εντοπίζουν παράνομα όπλα και μεγάλα ποσά μετρητών σε εφόδους σε κατοικίες του. Του προσάπτονται ακόμη φοροδιαφυγή από εισοδήματα μισθοφορικής δράσης στην Αφρική και παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας Γκεοργκέσκου (πληρωμές μετρητών, κάλυψη μίσθωσης πολυτελούς λιμουζίνας), όπως προκύπτει από μηνύματα και τιμολόγια στη δικογραφία.

Παρά τις διαψεύσεις για δεσμούς με τη Ρωσία, φωτογραφίες, κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικά εισιτήρια που επικαλούνται οι ρουμανικές αρχές τον εμφανίζουν με συχνές μετακινήσεις στη Μόσχα και παρουσία σε εκδηλώσεις της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

Οι «άνθρωποι του Κρεμλίνου» πίσω από την υπόθεση

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε ανεπίσημα την παρέμβαση των Σπιβάκ και Καλίνιν. Ο Σπιβάκ, αν και ισχυρίζεται ότι ενεργεί «με δική του πρωτοβουλία», έχει παραδεχθεί ότι η οργάνωσή του «έχει τη στήριξη» του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς «αποτελείται από πρώην διπλωμάτες και στελέχη του υπουργείου».

Ο Καλίνιν, από την πλευρά του, είναι υπό κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για ενέργειες αποσταθεροποίησης στη Μολδαβία, ενώ έχει απειλήσει ότι θα ηγηθεί «πορείας προς το Κισινάου» για την ανατροπή της προεδρίας της φιλοδυτικής Μάγια Σάντου. Μολδαβικές αρχές τον θεωρούν «ενεργό πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών».

Παρά το παρασκήνιο και την κινητοποίηση νομικών ομάδων στα ΗΑΕ, το «παράθυρο» για να μπλοκαριστεί η έκδοση φαίνεται να κλείνει. Το Βουκουρέστι επιμένει ότι ο Πότρα πρέπει να δικαστεί στη Ρουμανία για τα αδικήματα που του αποδίδονται—με τη Μόσχα να παρακολουθεί στενά και τους διαύλους επιρροής της να δοκιμάζουν τα όριά τους.

