ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Χωρίς διακριτές απαιτήσεις ασφαλείας ο Οδοντωτός – Η ΡΑΣ δηλώνει αναρμόδια και προτείνει μείωση ή και αναστολή δρομολογίων

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), αναγκάστηκε να παρέμβει με την ιδιότητά της ως Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, ενημερώνοντας ότι έχει ήδη επισημάνει πως η παλαιότητα των συρμών συμβάλλει στη συχνή εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων.

 

13 Φεβ. 2026 13:42
Pelop News

Νέα προβλήματα καταγράφηκαν σήμερα στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοπτού – Καλαβρύτων, με την πτώση βράχου που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των δρομολογίων. Το περιστατικό ήρθε ως συνέχεια της βλάβης που σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, όταν η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Νιαμάτων.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις χρόνιες δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη γραμμή, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε επίπεδο τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), αναγκάστηκε να παρέμβει με την ιδιότητά της ως Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, ενημερώνοντας ότι έχει ήδη επισημάνει πως η παλαιότητα των συρμών συμβάλλει στη συχνή εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων.

Η Αρχή αναφέρει πως έχει απευθυνθεί εγγράφως προς τη HELLENIC TRAIN (έγγραφο 3380/30.10.2025), ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου. Στα μέτρα που έχουν τεθεί στο τραπέζι περιλαμβάνονται ακόμη και η μείωση ή η προσωρινή αναστολή δρομολογίων, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ΡΑΣ αποκαλύπτει ότι βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/798 και του εθνικού νόμου 4632/2019, οι υποδομές και τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΡΑΣ ως Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Η ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία τους ανήκει στον διαχειριστή υποδομής και στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Το ζήτημα της θεσμικής ρύθμισης των ιστορικών και τουριστικών γραμμών παραμένει ανοικτό. Με το άρθρο 15 του νόμου 5220/2025 έχει προταθεί η θέσπιση ειδικού πλαισίου λειτουργίας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, με καθορισμό σαφών απαιτήσεων ασφάλειας, διαδικασία που ακόμη εκκρεμεί.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, η ΡΑΣ έχει προγραμματίσει συνάντηση εργασίας με τον διαχειριστή υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, και τη HELLENIC TRAIN, με στόχο τον καθορισμό άμεσων παρεμβάσεων και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

