Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ

Καθημερινό φαινόμενο φαίνεται πως τείνει να γίνει η πτώση βράχων στη σιδηροδρομική γραμή του οδοντωτού.

Στο πλαίσιο της σημερινής πρωινής επιθεώρησης διαπιστώθηκε η υπαρξη τεράστιου βράχου στις γραμές.

Στο «πόδι» Καλάβρυτα-Αιγιαλεία για τον Οδοντωτό

Δηκτικό το σχόλιο του πρόεδρου μηχανοδηγων της Hellenic Train, Κώστα Γενιδούνια σε διαδικτυακή ανάρτηση «τι περιμένετε κάθε μέρα; Ευτυχώς έγινε και ανακαλύφθηκε στην πρωινή επιθεώρηση της γραμμής».

