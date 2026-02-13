Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
Η «πολύπαθη» σιδηροδρομική γραμή του Οδοντωτού και τα ευρήματα της σημερινής επιθεώρησης Παρασκευή 13/02/2026.
Καθημερινό φαινόμενο φαίνεται πως τείνει να γίνει η πτώση βράχων στη σιδηροδρομική γραμή του οδοντωτού.
Στο πλαίσιο της σημερινής πρωινής επιθεώρησης διαπιστώθηκε η υπαρξη τεράστιου βράχου στις γραμές.
Στο «πόδι» Καλάβρυτα-Αιγιαλεία για τον Οδοντωτό
Δηκτικό το σχόλιο του πρόεδρου μηχανοδηγων της Hellenic Train, Κώστα Γενιδούνια σε διαδικτυακή ανάρτηση «τι περιμένετε κάθε μέρα; Ευτυχώς έγινε και ανακαλύφθηκε στην πρωινή επιθεώρηση της γραμμής».
