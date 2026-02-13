Στο «πόδι» Καλάβρυτα-Αιγιαλεία για τον Οδοντωτό

Μετά το νέο περιστατικό ακινητοποίησης συρμού του Οδοντωτού, που ταλαιπώρησε 77 επιβάτες, οι Δήμοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κινητοποιούνται και πραγματοποιούν σήμερα έκτακτα δημοτικά συμβούλια με μοναδικό θέμα το ζήτημα του οδοντωτού σιδηροδρόμου.

