Στο «πόδι» Καλάβρυτα-Αιγιαλεία για τον Οδοντωτό

Οι δύο δήμοι προχωρούν σήμερα σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σκέψεις να κινηθούν νομικά.

 

13 Φεβ. 2026 10:30
Μετά το νέο περιστατικό ακινητοποίησης συρμού του Οδοντωτού, που ταλαιπώρησε 77 επιβάτες, οι Δήμοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κινητοποιούνται και πραγματοποιούν σήμερα έκτακτα δημοτικά συμβούλια με μοναδικό θέμα το ζήτημα του οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ

Το προχθεσινό περιστατικό βλάβης ήταν το τέταρτο μέσα σε λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα το τρένο να δέχεται ισχυρό πλήγμα τόσο τουριστικά, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές σε άμεσες ενέργειες.

Πρώτος ο Δήμος Καλαβρύτων ανακοίνωσε για σήμερα το απόγευμα (18:00) τη σύγκληση δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα με στόχο την άμεση λήψη μέτρων. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς για τα αίτια των επαναλαμβανόμενων βλαβών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία διαφύλαξης της ιστορικής και τουριστικής αξίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Καλαβρύτων αναμένεται να ζητήσει στο σημερινό συμβούλιο την έγκριση των δημοτικών συμβούλων ώστε ο Δήμος να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο, με στόχο την άσκηση πίεσης για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. Το εύρος και η μορφή των νομικών ενεργειών δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, καθώς αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο συμβούλιο.

Χθες, τη δική του έκτακτη συνεδρίαση ανακοίνωσε και ο Δήμος Αιγιαλείας για σήμερα (15:00), προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα, με την τοπική αρχή να κινείται, όπως όλα δείχνουν, στην ίδια κατεύθυνση με τον Δήμο Καλαβρύτων.

«Ο Δήμος Αιγιαλείας τονίζει ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και δηλώνει αποφασισμένος να επιδιώξει άμεσες λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του σιδηροδρόμου αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενώ ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» Χρήστος Γούτος με ανακοίνωσή του προτείνει τα δύο δημοτικά συμβούλια να γίνουν μαζί.

Το γεγονός ότι και οι δύο δήμοι προχωρούν σε έκτακτες συνεδριάσεις καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την κοινή τους βούληση να ζητήσουν άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις σε επίπεδο ασφάλειας, ώστε να σταματήσει να πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του ιστορικού τρένου.

Αντίδραση και επιστολή Φαρμάκη σε «Hellenic Train»

Νεκτάριος Φαρμάκης

Την άμεση αντίδραση του περιφερειάρχη προκάλεσε το νέο περιστατικό για τον Οδοντωτό με τον Νεκτάριο Φαρμάκη να στέλνει επιστολή στην εταιρεία και να ζητά άμεσες παρεμβάσεις ώστε να λυθούν τα προβλήματα.

Μέρος της επιστολής: «Επικοινωνώ μαζί σας εγγράφως διά της παρούσας επιστολής, με σκοπό να αναδείξω και να θέσω υπόψη σας το μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ και πολύ καιρό, αναφορικά με τα προβλήματα στα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου μεταξύ Καλαβρύτων και Διακοπτού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Οδοντωτός, πέρα από την αδιαμφισβήτητη ιστορικότητά του (λειτουργεί επί 130 χρόνια και είναι μία από τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές σιδηροδρομικές γραμμές της Ελλάδας), αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας διαχρονικά επισκέπτες για τη μοναδική του διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού με εντυπωσιακά τοπία, γέφυρες και σήραγγες.

Η ζημία που υφίσταται η τοπική οικονομία, καθώς και η ζημία που υφίσταται η φήμη του Οδοντωτού, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε και δεν επιτρέπει σε κανέναν να μην αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Οπως έχουμε ενημερωθεί, βάσει του αριθ. πρωτ. Φ21.8/5168 εγγράφου της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το άρθρο 15 της Σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train έχει επικαιροποιηθεί, προβλέποντας σχετική ποινή για κάθε μη εκτέλεση ή ακύρωση προγραμματισμένου μεμονωμένου δρομολογίου, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου.

Θεωρώντας όμως ότι και η εξεύρεση ανταλλακτικών αποτελεί υποχρέωση του παρόχου και δεν μπορεί να αποτελεί εσαεί αιτία για την αναστολή δρομολογίων ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συρμοί και οδηγούν σε θλιβερά περιστατικά όπως αυτό που σημειώθηκε στις 11/2/2026, σας ζητώ να μεριμνήσετε άμεσα για την απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής και του συνόλου των συρμών».

