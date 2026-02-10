Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους

Αντιμέτωπη με εκατοντάδες νέα αιτήματα για ψυχιατρική φροντίδα και στήριξη βρέθηκε η επιστημονική ομάδα του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας τη χρονιά που πέρασε. Συνολικά το 2025, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων διαχειρίστηκε 436 νέα αιτήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 35% των αιτημάτων προέρχεται από άτομα ηλικίας 18-28 ετών. Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορούσε αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές.

Από τα 436 αιτήματα το 59% αφορούσε γυναίκες και το 41% άνδρες. Το 17% του συνόλου των αιτημάτων αφορούσε ανήλικους ωφελούμενους (71 αιτήματα intake), ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 327 συνεδρίες παιδοψυχιατρικής υποστήριξης. Η παιδοψυχιατρική υπηρεσία πραγματοποίησε 63 νέες αξιολογήσεις ανήλικου πληθυσμού, ενώ συνεχίστηκε η θεραπευτική παρακολούθηση των περιστατικών από προηγούμενα έτη.

«Το κυρίαρχο ηλικιακό εύρος των αιτημάτων εντοπίζεται στις ηλικίες 18-28 ετών (35%), ενώ ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 29-39 ετών (15,4%), 40-49 ετών (12%) και 50-60 ετών (15%). Η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων αφορά άτομα Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κατά κύριο λόγο δεν είναι οικονομικά ενεργά ή βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας» περιγράφει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων του ΣΟΨΥ Πάτρας, Θεόδωρος Παξινός.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το 63% των συνολικών αιτημάτων έλαβε ψυχιατρική αξιολόγηση (274 νέοι ωφελούμενοι). Πραγματοποιήθηκαν 976 ψυχιατρικές πράξεις υποστήριξης. Οι συχνότερα καταγεγραμμένες διαγνώσεις ήταν:

⦁ Αγχώδεις διαταραχές: 18%

⦁ Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή: 9%

⦁ Καταθλιπτικό επεισόδιο: 6%

⦁ Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή: 5%.

Το 21% των αξιολογημένων αιτημάτων έλαβε περαιτέρω ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική υποστήριξη. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του φορέα διαχειρίστηκαν 73 αιτήματα κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία ενδεικτικά αφορούσαν κάρτα μετακίνησης ΑμεΑ, πιστοποίηση αναπηρίας, αναπηρική σύνταξη, σίτιση, στέγαση και λοιπές κοινωνικές παροχές.

Κατά το ίδιο έτος καταγράφηκαν: 1.381 συνεδρίες ψυχοθεραπείας, 533 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-συμβουλευτικής, 153 συνεδρίες εργοθεραπείας, 137 νοσηλευτικές πράξεις, 130 συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής και επανένταξης (25 άτομα εντάχθηκαν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης). Συνολικά καταγράφηκαν 4.071 θεραπευτικές πράξεις.

«Σε καθημερινή βάση η ομάδα μας, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιχειρεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας» υπογραμμίζει ο κ. Παξινός, παρουσιάζοντας ακολούθως τις καθημερινές δράσεις και τα προγράμματα που εφαρμόζουν.

–Το καθημερινό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας παρακολούθησαν 31 άτομα (12 γυναίκες και 19 άνδρες), εκ των οποίων 19 άτομα εντάχθηκαν εντός του έτους. Επί του συνόλου, το ποσοστό φύλου διαμορφώθηκε σε 39% γυναίκες και 61% άνδρες, ενώ το ηλικιακό εύρος κυμάνθηκε μεταξύ 22 και 62 ετών.

Σε επίπεδο διάγνωσης, το 58% των συμμετεχόντων παρουσίαζε Ψυχωτική Συνδρομή, το 19% Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή και το 22% άλλες χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος του Κέντρου Ημέρας υλοποιήθηκαν 27 δράσεις κινητοποίησης, με στόχο την ενδυνάμωση των ωφελούμενων, την αλληλεπίδραση και τη σταδιακή κοινωνική επανένταξη. Επιπλέον, 81 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμμετείχαν στα ομαδικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (απογευματινό πρόγραμμα). Οι κυρίαρχες διαγνώσεις ήταν η Διπολική Διαταραχή σε ποσοστό 18,5% και η Ψυχωτική Συνδρομή σε ποσοστό 69%, με ηλικιακό εύρος συμμετεχόντων μεταξύ 24 και 70 ετών. Συνολικά, 112 άτομα παρακολούθησαν αποκαταστασιακά προγράμματα της μονάδας.

– Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Ενδυνάμωσης Φροντιστών: Στο πλαίσιο της υποστήριξης των φροντιστών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συνεχίστηκε η λειτουργία ομάδων φροντιστών με εστίαση στη συναισθηματική αποφόρτιση, την ενίσχυση του ρόλου του φροντιστή και την ψυχοεκπαίδευση. Υλοποιήθηκαν, η Ομάδα Υποστήριξης-Πολυθεματική, η Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης στη Διπολική Διαταραχή και η Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης στην Ψύχωση. Οι ομάδες πραγματοποιήθηκαν ανά δεκαπενθήμερο καθόλη τη διάρκεια του έτους, με τη συμμετοχή 24 φροντιστών.

– Δράσεις Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης για θέματα Ψυχικής Υγείας: Κατά το 2025, 1.549 άτομα του γενικού πληθυσμού ενημερώθηκαν για ζητήματα ψυχικής υγείας, συμμετέχοντας σε 22 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

