Αποκαλυπτικός ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Το μυαλό μου πάει σε πολλά»

Στο κόκκινο η αγωνία για την οικογένεια της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δάφνες Ηρακλείου τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το μεσημέρι της Κυριακής.

Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της

Μάλιστα πλέον το θρίλερ πήρε άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο του πρώην συντρόφου της ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από μια εκκλησία με μια σφαίρα στο κεφάλι και όλα δείχνουν πως αυτοπυροβολήθηκε.

Η τραγική είδηση κινητοποίησε τους συγγενείς της αγνοούμενης οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους και ψάχνουν όλες τις πιθανές διαδρομές από τις οποίες μπορεί να πέρασε η 43χρονη.

«Το μυαλό μου πάει σε πολλά»

Όπως είπε ο γιος της στο protothema.gr, η Ελευθερία ήταν μαζί τους μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και έκτοτε εξαφανίστηκε ενώ ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς μέχρι να χωρίσουν ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος.

«Από τη στιγμή που μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός βγήκαμε στους δρόμους, σε όλες τις πιθανές διαδρομές να ψάξουμε. Η μητέρα μου αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στις 11. Τελευταία φορά την είδα το βράδυ του Σαββάτου που ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι.

Ο πρώην της ήταν στο επίκεντρο γιατί ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος μέχρι να χωρίσουν, πριν από δύο μήνες.

Όχι, όμως, ότι έκρυβε κάτι. Τα πήγαιναν καλά, δεν είχε γίνει κάτι και μετά που χώρισαν. Ούτε να μας απειλήσει, ούτε κάποια ένταση μεταξύ τους ή μεταξύ μας.

Το μυαλό μου πάει σε πολλά, άλλα αυτό που θέλω να δω τώρα είναι ένα “σημάδι” από τη μητέρα μου. Δεν ξέρω να είχε κάτι σοβαρό να την απασχολεί. Αν είχε το οτιδήποτε θα είχε ζητήσει βοήθεια τουλάχιστον από εμάς», τονίζει ο γιος της 43χρονης αγνοούμενης.

