Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της

Ραγδαίες και συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης, με μία είδηση να περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώς το απόγευμα σήμερα (21.04.2026), βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

«Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Ο συνομήλικος πρώην σύντροφος της γυναίκας που έχουν χαθεί τα ίχνη της από την Κυριακή 19.04.2026, από το Ηράκλειο, είχε προσαχθεί για να καταθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερος ο 43χρονος, βρέθηκε νεκρός με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Η 43χρονη, είναι μητέρα 3 παιδιών και εξαφανίστηκε την Κυριακή (19/4/2026) από τις Δάφνες Ηρακλείου, με τα ερωτηματικά να πληθαίνουν. Το τελευταίο στίγμα από το κινητό της εντοπίστηκε στις Πάνω Αρχάνες, με τις έρευνες να στρέφονται στην περιοχή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο, ενώ η οικογένειά της ζει ώρες απόγνωσης, περιμένοντας κάποιο νέο που θα δώσει απαντήσεις.

Την εξαφάνιση, δήλωσε ο 21χρονος γιος της γυναίκας, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της να προκαλεί ανησυχία καθώς όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, δεν θα εξαφανιζόταν έτσι. Το κουβάρι που περιπλέκει την υπόθεση, είναι ότι λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της είχε δικαστήριο με τον πρώην άντρα της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο άνδρας, εμφανίστηκε στις αρχές έχοντας κάποιες γρατζουνιές στο πρόσωπο, με τον ίδιο να τις αποδίδει σε ατύχημα με το μηχανάκι. Μετά την προσαγωγή του, είχε αφεθεί ελεύθερος.

Σχετικά με τη σχέση της Ελευθερίας με τον 43χρονο πρώην σύντροφό της, όπως περιγράφει η μητέρα της, δεν γνώριζε πολλά, καθώς δεν είχαν πολλές επαφές. Η εξαφανισμένη γυναίκα, είχε σχέση μαζί του για περίπου έναν χρόνο ενώ φαίνεται να είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες.

