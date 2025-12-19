Αποκλεισμός της Αντιρρίου – Ιωαννίνων σήμερα από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Συνεχίζουν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση Πέμπτη 18/12/2025, σε σύσκεψη στο αγροτικό μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Σύμφωνα με τους αγρότες, ο αγώνας τους είναι μονόδρομος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Τόνισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα.

Μάλιστα αποφάσισαν την Παρασκευή το απόγευμα, 19/12/2025 να υπάρξει αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Χαλίκι Αιτωλικού.

Πηγή: agriniosite

