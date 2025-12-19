Αποκλεισμός της Αντιρρίου – Ιωαννίνων σήμερα από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Αποκλεισμός  της νέας και της παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων το απόγευμα της Παρασκευής 19/12/2025, από τους αγρότες της Αιτωλοκαρνανίας

Αποκλεισμός της Αντιρρίου - Ιωαννίνων σήμερα από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας
19 Δεκ. 2025 9:01
Pelop News

Συνεχίζουν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση Πέμπτη 18/12/2025, σε σύσκεψη στο  αγροτικό μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Αγροτικά μπλόκα: Κλείσιμο παρακαμπτηρίων και άνοιγμα διοδίων από σήμερα, νέο μήνυμα Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τους αγρότες, ο αγώνας τους είναι μονόδρομος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Τόνισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα.

Μάλιστα αποφάσισαν την Παρασκευή το απόγευμα, 19/12/2025 να υπάρξει αποκλεισμός  της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Χαλίκι Αιτωλικού.

Πηγή: agriniosite

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ