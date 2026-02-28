ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ριζική αναβάθμιση του ΚΕΤχ μπλοκάρει το σχέδιο για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο – «Φρένο» στην παραχώρηση

Νέο αίτημα ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης έκτασης του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤχ) στην Πάτρα, για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου ετοιμάζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου.

Οπως αποκαλύπτει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρός του, Απόστολος Κόγκας, οι πρόσφατες εξελίξεις με την πλήρη λειτουργία του στρατοπέδου «Συνταγματάρχης Ανδρέας Μουζάκης» δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία -κατά τον Σύλλογο- καθιστούν την παραχώρηση του Αστυνομικού Μεγάρου ασύμβατη με τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες της μονάδας.

Η βασική αιτία της νέας παρέμβασης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του στρατοπέδου, που ξεκίνησε το προηγούμενο φθινόπωρο. Τότε πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της 76 Μονάδας Επιστράτευσης από τις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΟΜΑ στον Ριγανόκαμπο, καθώς και η μεταφορά της ΣΕΤΤΗΛ Πύργου. Παράλληλα, επαναλειτούργησε το Κέντρο Νεοσυλλέκτων, εξέλιξη που επανέφερε την Πάτρα στον χάρτη της βασικής εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

Ηδη τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκαν στο στρατόπεδο 350 νεοσύλλεκτοι της Α’ ΕΣΣΟ 2026, ενώ εντός του έτους αναμένονται ακόμη τρεις σειρές κατάταξης, με αυξημένο αριθμό νεοσυλλέκτων που θα φτάνουν σε κάθε περίοδο τα 600 άτομα. Η σημασία της αναβάθμισης αποτυπώθηκε την περασμένη Πέμπτη και στην επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις του ΚΕΤχ, επιβεβαιώνοντας τον ενισχυμένο ρόλο του στρατοπέδου στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σήμερα, το ΚΕΤχ λειτουργεί ως πολυλειτουργικό κέντρο εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα έχει μετονομαστεί σε ΚΕΝ (Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων). Επιπλέον, φιλοξενεί στελέχη του Στρατού Ξηράς στη Σχολή Τεχνικού και στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών, η τελευταία εκ των οποίων μεταφέρθηκε από τον Πύργο. Η συνύπαρξη βασικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων σχολείων αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις σε υποδομές, χώρους άθλησης και πεδία ασκήσεων.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται ο χώρος του γηπέδου του στρατοπέδου, ο οποίος έχει διατεθεί για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου. Σύμφωνα με τον κ. Κόγκα, πρόκειται για τον μοναδικό χώρο όπου πραγματοποιείται η βασική εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων. «Δεν είναι ότι δεν θέλουμε το Αστυνομικό Μέγαρο, αλλά δεν χωράμε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή, οι νεοσύλλεκτοι κάνουν εκεί τη βασική τους εκπαίδευση. Αν ανεγερθεί εκεί Αστυνομικό Μέγαρο, πού θα πραγματοποιείται η βασική εκπαίδευση;» διερωτάται, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια του συγκεκριμένου χώρου θα ισοδυναμεί με ουσιαστική κατάργηση της βασικής εκπαίδευσης στην Πάτρα, για την οποία έγιναν τόσες προσπάθειες. Μάλιστα, ο κ. Κόγκας τονίζει ότι με αυτή την αναβάθμιση, το στρατόπεδο θα φτάσει να φιλοξενεί 1.200 άτομα, νεοσύλλεκτους, στελέχη και πολιτικό προσωπικό, κάτι που έχει ήδη ωθήσει στην οικονομική αναγέννηση της περιοχής των Συνόρων.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για «ουσιώδη μεταβολή των πραγματικών συνθηκών», επισημαίνοντας ότι η παραχώρηση αποφασίστηκε πριν από τη μετεγκατάσταση μονάδων και την επιστροφή των νεοσυλλέκτων. Υπό τα νέα δεδομένα, εκτιμά ότι θα προκύψει άμεσο λειτουργικό έλλειμμα, αντικειμενική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής δυνατότητας του ΚΕΤχ και περιορισμός της ετοιμότητας σε έκτακτες συνθήκες.

Με το νέο αίτημα προς το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ο Σύλλογος ζητεί την επανεξέταση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση του στρατοπέδου και η αυξημένη επιχειρησιακή του σημασία δεν επιτρέπουν πλέον τη διάθεση κρίσιμων υποδομών για άλλες χρήσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας απέναντι σε ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα τόσο με την αμυντική λειτουργία όσο και με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.

Αστυνομικοί: Το έργο προχωρά κανονικά

Στις τάξεις των αστυνομικών επικρατεί ανησυχία από τις εξελίξεις. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, δήλωσε: «Η ανέγερση ενός σύγχρονου Αστυνομικού Μεγάρου αποτελεί επί σειρά ετών πάγια και αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση της Ενωσής μας. Ενα νέο κτίριο θα διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, προσφέροντας παράλληλα στους πολίτες της Πάτρας την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και εύκολη πρόσβαση που δικαιούνται.

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, το έργο προχωρά κανονικά στον χώρο του στρατοπέδου ΚΕΤΧ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας, με τη βεβαιότητα ότι τυχόν τεχνικές δυσκολίες θα ξεπεραστούν άμεσα. Η Πάτρα δικαιούται μία σύγχρονη αστυνομική υποδομή και δεν θα σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε μέχρι την ολοκλήρωσή της».

