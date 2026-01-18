ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»
Πιστοί ζητούν παρέμβαση για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενα από τα γράμματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην «Π».
Στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών προσφεύγουν το τελευταίο διάστημα πιστοί, ζητώντας «παρέμβαση για τη δράση των Μαρτύρων του Ιεχωβά». Αφορμή για την έρευνά μας, στάθηκαν καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της «Π» για «αγνώστους που αφήνουν στα γραμματοκιβώτια οικείων στην Πάτρα φακέλους που περιέχουν γράμματα-προσκλήσεις, τα οποία περιέχουν, μάλιστα, και συγκεκριμένα εδάφια της Αγίας Γραφής».
