ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»

Πιστοί ζητούν παρέμβαση για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενα από τα γράμματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην «Π».

18 Ιαν. 2026 14:00
Στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών προσφεύγουν το τελευταίο διάστημα πιστοί, ζητώντας «παρέμβαση για τη δράση των Μαρτύρων του Ιεχωβά». Αφορμή για την έρευνά μας, στάθηκαν καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της «Π» για «αγνώστους που αφήνουν στα γραμματοκιβώτια οικείων στην Πάτρα φακέλους που περιέχουν γράμματα-προσκλήσεις, τα οποία περιέχουν, μάλιστα, και συγκεκριμένα εδάφια της Αγίας Γραφής».

Ενα από αυτά τα γράμματα έφτασε στα χέρια μας και ενδεικτικά αναφέρουμε το περιεχόμενό του: «Αγαπητοί οικοδεσπότες, χαίρετε. Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκαλούν στενοχώρια, άγχος και πόνο. Ισως να αναρωτιέστε: Θα ζήσουμε ποτέ χωρίς αυτά τα συναισθήματα; Η Αγία Γραφή λέει ότι ”ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια” (Αποκάλυψη 21:4)».

Και η επιστολή καταλήγει ως εξής: «Η Αγία Γραφή, μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός νοιάζεται για εμάς, είναι ο Πατέρας μας, βλέπει τι αντιμετωπίζουμε και θα μας απαλλάξει από όλες τις στενοχώριες. Ο Ιεχωβάς (όνομα του Θεού όπως παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή) είναι κοντά σε εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά (Ψαλμός 34:18). Παρακαλώ, περισσότερες πληροφορίες στο www.jw.org. Με εκτίμηση, ….. (σ.σ. μια άγνωστη υπογραφή, χωρίς να διακρίνονται στοιχεία)».

Από την Ι.Μ. Πατρών, μας τονίστηκε ότι «οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν αποτελούν χριστιανική Εκκλησία, αλλά θρησκευτική οργάνωση-αίρεση, διότι αποκλίνουν από τη βασική χριστιανική πίστη και επειδή αρνούνται το δόγμα της Αγίας Τριάδας, που είναι θεμέλιο της Ορθοδοξίας». Και κατέληξαν ότι: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς σε διάκριση και πνευματική εγρήγορση, χωρίς μίσος ή φανατισμό, αλλά με αγάπη και σεβασμό προς κάθε πρόσωπο».

