Απόκοσμες εικόνες μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία – Άνοιξε η γη στα δύο

Τα θύματα των φονικών σεισμών που συγκλόνισαν την Τουρκία ακόμα δεν έχουν υπολογιστεί, με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά πλέον τους 33.000 νεκρούς, ενώ η εκτίμηση του ΟΗΕ να κάνει λόγο ακόμα και για 70.000.

Olive field split after #TurkeySyriaEarthquake

In the province of Hatay, #Turkey fault formed 30 meters (100 ft)deep and 200 meters (650 ft) wide.

Locals say they heard the sound of a loud explosion before the earthquake

I would imagine earth split would make a sound pic.twitter.com/SgpYBoJbF6

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 11, 2023