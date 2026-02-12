Αποκριάτικος παλμός σε Ζαχάρω και Νέα Φιγαλεία – Εκδηλώσεις με παρελάσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων κορυφώνεται το αποκριάτικο κλίμα σε Ζαχάρω και Νέα Φιγαλεία. Παρελάσεις, μουσικές δράσεις και παραδοσιακά δρώμενα φέρνουν μικρούς και μεγάλους στο επίκεντρο της γιορτής.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ζαχάρως, σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολικών Μονάδων, τους Τοπικούς Φορείς και τους Εθελοντές, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Δήμου Ζαχάρως και της Π.Ε.Δ.Δ.Ε., προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 2026 που κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες σε Ζαχάρω και Νέα Φιγαλεία.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο χρώμα, μουσική, χορό και αποκριάτικη διάθεση περιμένει όλους!

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως

-11:00 – Παραδοσιακό Γαϊτανάκι από τον Σύλλογο «Τέρψις εν χορώ» Ζαχάρως

-Καρναβαλική μαγεία με τον Μάγο Konstantin και την παρέα του

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026

– 20:00 – Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση, Ζαχάρω

-21:00 – Συναυλία, Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026

-19:00 – Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση, Νέα Φιγαλεία

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026

-11:00 – Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, Νέα Φιγαλεία

-17:00 – Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, Ζαχάρω

Φοράμε τις στολές μας, γεμίζουμε τους δρόμους με χαμόγελα και γιορτάζουμε όλοι μαζί το πιο χαρούμενο και πολύχρωμο γεγονός της χρονιάς!

 

 

