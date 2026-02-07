Απόλλων-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Το σημαντικό παιχνίδι με το ξεχωριστό ενδιαφέρον

Ξεχωριστό το παιχνίδι που θα παίξουν σήμερα Απόλλων και ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1, με τις δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους να θέλουν το «ροζ» φύλλο.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ LIVE

Ο Απόλλων θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στις επιτυχίες και να αφήσει πίσω του την ήττα και την κακή εμφάνιση της περασμένης αγωνιστικής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Εθνικό Λιβαδειάς.

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες, τις δύο εκτός έδρας, θα κυνηγήσει ένα ακόμη «διπλό» στην προσπάθεια που κάνει να σταθεροποιηθεί στα ψηλά της βαθμολογίας.

Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι του α’ γύρου έπειτα από εντυπωσιακή εμφάνιση η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου είχε επικρατήσει με το ευρύ 82-64. Μάλιστα επειδή τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο θα μεταφερθούν στα play-offs, το σημερινό παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στον πάγκο του Απόλλωνα θα καθίσει για πρώτη φορά ο Ντίνος Καλαμπάκος, ενώ το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 17.00.

Τα εισιτήρια του αγώνα, όπως έχει ανακοινωθεί από τους «μελανόλευκους», κοστίζουν 10 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



