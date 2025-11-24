Απόλλων: Ο Κιερ είναι ο αγαπημένος της κερκίδας

Απόλλων: Ο Κιερ είναι ο αγαπημένος της κερκίδας
24 Νοέ. 2025 15:17
Pelop News

Ο Τζάστιν Κιερ του Απόλλωνα, τόσο με τις εμφανίσεις του, όσο και με την ευγενική του συμπεριφορά του, έχει γίνει φέτος ο αγαπημένος της κερκίδας των μελανολευκων και κυρίως των παιδιών.

Μετά το τέλος, πολλοί λιλιπούτειοι, βρήκαν τον Αμερικάνο άσο και του ζήτησαν να τους υπογράψει την φανέλα τους με τον Κιερ να μην τους χαλά το χατίρι και να ανταποκρίνεται σε όλους.

 

