Απόλλων: Ο Κιερ είναι ο αγαπημένος της κερκίδας

Ο Τζάστιν Κιερ του Απόλλωνα, τόσο με τις εμφανίσεις του, όσο και με την ευγενική του συμπεριφορά του, έχει γίνει φέτος ο αγαπημένος της κερκίδας των μελανολευκων και κυρίως των παιδιών.

Μετά το τέλος, πολλοί λιλιπούτειοι, βρήκαν τον Αμερικάνο άσο και του ζήτησαν να τους υπογράψει την φανέλα τους με τον Κιερ να μην τους χαλά το χατίρι και να ανταποκρίνεται σε όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



