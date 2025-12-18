Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα

Το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης και καθοδήγησης των αθλητών το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιστός», παρουσίασε την Πέμπτη (18/12) ο Απόλλων στο κλειστό του στην Περιβόλα, παρουσία προπονητών, παικτών και γονέων.

Πρόκειται για ένα όραμα των ανθρώπων του συλλόγου που «παντρεύτηκε» με το όραμα του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του οποίου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Γεροδήμος, που έκανε και την αναλυτική παρουσίαση.

«ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΙΣΩ»

Αρχικά, το μέλος του ΔΣ του Απόλλωνα, Γιώργος Κάτσενος, καλωσόρισε τον πρεσβευτή του προγράμματος «Ιστός», Ντιρκ Μπάουερμαν, που βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Πάτρα μέσα σε λίγους μήνες.

«Για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι ξανά εδώ. Μετά από 35 χρόνια στην πρώτη γραμμή, αισθάνθηκα πως ήρθε η ώρα να δώσω πίσω στο μπάσκετ και γι’ αυτό έχω εστιάσει στις υποδομές. Θα βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και ως άνθρωποι».

«ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Βασίλης Γεροδήμος, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος: «Αντιμετωπίζουμε όλα τα παιδιά ως εν δυνάμει πρωταθλητές γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καινοτόμο γιατί συμπεριλαμβάνει και τους ψυχικούς παράγοντες.

Θα πρέπει να τα παιδιά να μάθουν με τρόπο βιωματικό να διαχειρίζονται τη νίκη και την ήττα, το στρες, τον σεβασμό στον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, μπαίνει το κομμάτι της υγείας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι φυσικά δραστήρια πολλές ώρες και όχι μόνο την ώρα της προπόνησης. Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνουν και απομακρύνονται από τους γονείς, χειροτερεύει η διατροφή τους και έχει άμεσο αντίκτυπο στην αθλητική τους απόδοση», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μέτρηση, καθοδήγηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, παρουσίαση αποτελεσμάτων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Οι γονείς θα πάρουν μέρος συμπληρώνοντας κάποια ερωτηματολόγια και αφού πάρουμε τα δεδομένα, θα κάνουμε αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων για κάθε παιδί. Την επόμενη χρονιά θα ελέγχουμε την πρόοδό του και θα μιλήσουμε με όλους τους γονείς για να τους ενημερώσουμε για στρατητικές που μπορούν να εφαρμόσουν στη διατροφή.

Βρέθηκαν δύο οράματα, του Πανεπιστημίου και του συλλόγου, που ταιριάζουν πολύ. Είμαστε εδώ γιατί είστε εσείς εδώ. Οπου θα ήταν ο Γιάννης Χριστόπουλος, θα ήμουν δίπλα του. Θέλουμε να κάνουμε το πρόγραμμα αφορμή να συζητηθεί και να το μιμηθούν κι άλλες ομάδες».

