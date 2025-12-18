Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα όραμα των ανθρώπων του συλλόγου που «παντρεύτηκε» με το όραμα του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα
18 Δεκ. 2025 22:55
Pelop News

Το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης και καθοδήγησης των αθλητών το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιστός», παρουσίασε την Πέμπτη (18/12) ο Απόλλων στο κλειστό του στην Περιβόλα, παρουσία προπονητών, παικτών και γονέων.
Πρόκειται για ένα όραμα των ανθρώπων του συλλόγου που «παντρεύτηκε» με το όραμα του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του οποίου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Γεροδήμος, που έκανε και την αναλυτική παρουσίαση.

Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα«ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΙΣΩ»
Αρχικά, το μέλος του ΔΣ του Απόλλωνα, Γιώργος Κάτσενος, καλωσόρισε τον πρεσβευτή του προγράμματος «Ιστός», Ντιρκ Μπάουερμαν, που βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Πάτρα μέσα σε λίγους μήνες.

«Για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι ξανά εδώ. Μετά από 35 χρόνια στην πρώτη γραμμή, αισθάνθηκα πως ήρθε η ώρα να δώσω πίσω στο μπάσκετ και γι’ αυτό έχω εστιάσει στις υποδομές. Θα βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και ως άνθρωποι».

Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα«ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Βασίλης Γεροδήμος, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος: «Αντιμετωπίζουμε όλα τα παιδιά ως εν δυνάμει πρωταθλητές γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καινοτόμο γιατί συμπεριλαμβάνει και τους ψυχικούς παράγοντες.

Θα πρέπει να τα παιδιά να μάθουν με τρόπο βιωματικό να διαχειρίζονται τη νίκη και την ήττα, το στρες, τον σεβασμό στον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, μπαίνει το κομμάτι της υγείας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι φυσικά δραστήρια πολλές ώρες και όχι μόνο την ώρα της προπόνησης. Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνουν και απομακρύνονται από τους γονείς, χειροτερεύει η διατροφή τους και έχει άμεσο αντίκτυπο στην αθλητική τους απόδοση», ανέφερε και πρόσθεσε:

Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μέτρηση, καθοδήγηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, παρουσίαση αποτελεσμάτων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Οι γονείς θα πάρουν μέρος συμπληρώνοντας κάποια ερωτηματολόγια και αφού πάρουμε τα δεδομένα, θα κάνουμε αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων για κάθε παιδί. Την επόμενη χρονιά θα ελέγχουμε την πρόοδό του και θα μιλήσουμε με όλους τους γονείς για να τους ενημερώσουμε για στρατητικές που μπορούν να εφαρμόσουν στη διατροφή.

Βρέθηκαν δύο οράματα, του Πανεπιστημίου και του συλλόγου, που ταιριάζουν πολύ. Είμαστε εδώ γιατί είστε εσείς εδώ. Οπου θα ήταν ο Γιάννης Χριστόπουλος, θα ήμουν δίπλα του. Θέλουμε να κάνουμε το πρόγραμμα αφορμή να συζητηθεί και να το μιμηθούν κι άλλες ομάδες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 «Με στενοχωρεί που η δημόσια εικόνα μου γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου» ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ: Θα παίξουν σε 5 μήνες και εισιτήρια VIP κοστίζουν 4.000 ευρώ!
23:17 «Δεν χρειάζεται να δέχεσαι απειλές. Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα», δήλωσε η γυναίκα που έγινε viral από την kiss cam των Coldplay
23:02 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ετοιμάζεται να στείλει στην Ουκρανία 210 δισεκατομμύρια ευρώ «ρωσικό χρήμα»!
22:55 Απόλλων: Παρουσιάστηκε το καινοτόμο αναπτυξιακό πρόγραμμα
22:45 Πολωνικό ενδιαφέρον για τον Ντραγκόφσκι
22:35 Β’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Με …Λιαντίνη στο πλευρό των αγροτών!
22:29 Ηράκλειο: Καταγγελία μητέρας ανήλικης οδήγησε στον εντοπισμό Καλάσνικοφ και σύλληψη 28χρονου
22:22 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:20 Πάτρα: Συνελήφθη ο επίδοξος ληστής σούπερ μάρκετ
22:10 Αγρότες: «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρχει δικαιοσύνη», τι θα γίνει τα Χριστούγεννα;
22:00 Νέα Υόρκη: Θρίλερ με τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας στο σχολείο που είχε φοιτήσει και η Τζάκι Κένεντι Ωνάση
21:50 Νίκαια: Το ραντεβού μέσω social media κατέληξε σε ληστεία με δύο συλλήψεις!
21:41 Φρίκη στη Σουηδία: 12 χρονών πληρωμένος δολοφόνος πήρε 20.000 ευρώ και σκότωσε λάθος άτομο
21:30 Λευκωσία: Επίθεση με κροτίδες στο σπίτι του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ
21:21 Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, του πήραν το δίπλωμα
21:11 «Ούτε τρελή είναι, ούτε χαζή, ψάχνει την πολιτική της επιβίωση», Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου
20:58 Αναστασίου στον Peloponnisos FM: «Στόχος των γυναικών του ΝΟΠ η παραμονή»
20:48 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ με προβάδισμα 12,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το 71% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών
20:36 «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι»: Εκτοξεύτηκε στα 50 δισ. ευρώ το χρέος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ