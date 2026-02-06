Απόλλων: Στα 10 ευρώ τα εισητηρία σε ένα παιχνίδι με σημασία

Αρκετό κόσμο αναμένεται να συγκεντρώσει το αυριανό παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ενωση Γλαύκου Εσπερου (κλειστό Απόλλωνα, 17.00) για τη 18η αγωνιστική της National League 1 (1ος Ομιλος). Οι γηπεδούχοι θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη στο ντεμπούτο του Ντίνου Καλαμπάκου στον πάγκο του Απόλλωνα, απέναντι σε μια πολύ επικίνδυνη και φορμαρισμένη ομάδα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν μέσα από το apollonpatras.gr/tickets. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τους «μελανόλευκους»:

«Συμβουλεύουμε τους φιλάθλους μας με εισιτήριο αγώνα ή εισιτήριο διαρκείας να βρίσκονται στο γήπεδο έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού για την ομαλότερη και ευκολότερη είσοδό τους στο γήπεδο.

Διαπιστεύσεις θα δωθούν κατόπιν έγγραφης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήσεως προς τη γραμματεία του οργανισμού έως και την Παρασκευή 13.00. (ενώσεις, ομοσπονδίες, δημοσιογράφοι, τεχνικοί ήχου και εικόνας, κλπ.).

To εκδοτήριο του γηπέδου θα ανοίξει για τους φιλάθλους στις 15.00.

Ο χώρος στάθμευσης του γηπέδου μας, τις ώρες των αγώνων, είναι διαθέσιμος μόνο για τα οχήματα των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας κατηγορίας DIAMOND.

Για να κρατήσουμε όλοι μαζί το γήπεδο όμορφο και καθαρό, φροντίζουμε για τα απορρίματά μας κατά την αποχώρηση από το γήπεδο».

