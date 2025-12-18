Απόλλων: Στο επίκεντρο τα παιδιά και η εξέλιξη

Απόλλων: Στο επίκεντρο τα παιδιά και η εξέλιξη
18 Δεκ. 2025 12:37
Το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης και καθοδήγησης των αθλητών το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ιστός», θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα ο Απόλλων στο κλειστό του στην Περιβόλα και συγκεκριμένα στον νέο χώρο APOLLON ARENA (18.30).

Το πρόγραμμα «Ιστός», που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2025, αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και αναπτυξιακής υποστήριξης. Στόχος του είναι η συστηματική επαφή με ομάδες της περιφέρειας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση των τμημάτων υποδομής του Συλλόγου. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται τα παιδιά και η εξέλιξή τους, μέσα από σύγχρονες επιστημονικές διαδικασίες και συνεχή παρακολούθηση της προόδου τους.

Στην εκδήλωση θα παρίσταται ο πρεσβευτής του προγράμματος «Ιστός», Ντιρκ Μπάουερμαν, προπονητής και υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η πολυετής εμπειρία του σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης νέων αθλητών αποτελεί βασικό πυλώνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το νέο πρόγραμμα αξιολόγησης θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Βασίλειο Γεροδήμο, του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με το πρόγραμμα «Ιστός» δημιουργείται ένα πλαίσιο μακροχρόνιας ανάπτυξης, με τα παιδιά στο επίκεντρο και στόχο την αναβάθμιση του αθλητικού οικοσυστήματος.

 

