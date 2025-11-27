Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το ετήσιο συνέδριο του ΕΛΣΕΚΕΚ «Επαγγελματική Κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων», που πραγματοποιήθηκε 20 και 21 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή τρόπο πως η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και βασικό παράγοντα επιβίωσης των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, το συνέδριο διαμόρφωσε το πλαίσιο μιας συζήτησης που δεν εστιάζει πλέον μόνο στις ανάγκες του κλάδου της κατάρτισης, αλλά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για μια νέα αρχιτεκτονική δεξιοτήτων.

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και στη μεγάλη συμμετοχή του κοινού: το συνέδριο παρακολούθησαν εκατοντάδες σύνεδροι, πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης και εργαζόμενοι, τόσο δια ζώσης στο Divani Caravel όσο και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η υψηλή συμμετοχή και η ενεργή παρουσία των συμμετεχόντων ανέδειξαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ρόλο της κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή και επιβεβαίωσαν τη σημασία του συνεδρίου ως θεσμού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης.

Την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος του ΕΛΣΕΚΕΚ, Βασίλης Μανωλίτσης, ο οποίος στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο Σύνδεσμος οφείλει να αναδεικνύει κάθε χρόνο τα καίρια ζητήματα του χώρου, επισημαίνοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν σήμερα αλληλένδετες έννοιες. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Ιωάννα Χορμόβα στάθηκε στη σημασία συνεργειών και συνέργειας μεταξύ πολιτείας, παρόχων κατάρτισης και επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η κατάρτιση λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν συνδέεται οργανικά με την αγορά εργασίας.

Η συζήτηση με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνο Καραγκούνη, έθεσε από νωρίς τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι τεχνολογικές αλλαγές και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ήδη τις πρώτες αναταράξεις στην αγορά εργασίας, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία, λόγω της δομής της, μπορεί να δει ορισμένες αλλαγές με χρονική υστέρηση, χωρίς αυτό να μειώνει την ανάγκη προσαρμογής. Ανέφερε ότι στόχος είναι οι σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που στηρίζονται στην πρακτική, ποιοτική κατάρτιση.

Ακολούθησε η one-to-one συζήτηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσου Γαϊτάνη, ο οποίος παρουσίασε το AI Factory, έναν υπερυπολογιστικό κόμβο που θα φέρει την Ελλάδα μεταξύ των 30 πιο προηγμένων χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Γαϊτάνης σημείωσε ότι η αξιοποίηση ΤΝ σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό στοίχημα, τονίζοντας όμως ότι η χαμηλή απορροφητικότητα των επιχειρήσεων στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχυρές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και κατάρτισης. Η έρευνα και η καινοτομία, ανέφερε, είναι το κύριο όχημα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας απέναντι στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γιάννης Βουτσινάς, έθεσε το ζήτημα της χαρτογράφησης ειδικοτήτων ανά περιφέρεια και δήμο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει την αστυφιλία στη διαδικασία της κατάρτισης και να ενισχύσει τις τοπικές ανάγκες. Υπογράμμισε ότι ο κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να έχει τη δική του διαδρομή και να γνωρίζουμε πού κατευθύνεται, αναφερόμενος στη σημασία ενός συστήματος παρακολούθησης προσόντων.

Ακολούθησε η συνεδρία για το ανθρώπινο δυναμικό και τις ψηφιακές δεξιότητες, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο ουσιαστικές και πυκνές σε περιεχόμενο συζητήσεις του συνεδρίου. Με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης Όλγας Καφετζοπούλου, του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του γενικού διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ Ηλία Κικίλια, του γενικού διευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Χρήστου Γούλα, της αναπληρώτριας καθηγήτριας του ΟΠΑ Ειρήνης Νικάνδρου και της διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Alpha Άντζελας Αλεσσάνδρη, η συζήτηση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές δεξιότητες συνδέονται πλέον άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν ως πυρήνες διά βίου μάθησης, καθώς η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών καθιστά αναπόφευκτη την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων. Τονίστηκε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες δεν αποτελούν πλέον εξειδικευμένο συμπλήρωμα, αλλά βασικό στοιχείο επαγγελματικής επάρκειας σε όλο το εύρος της αγοράς εργασίας. Η κ. Καφετζοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα στην κατάρτιση και την πραγματική οικονομία, ενώ ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται στοχευμένη υποστήριξη για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η τουριστική βιομηχανία —ένας από τους βασικούς πυλώνες της χώρας— αντιμετωπίζει έντονες ελλείψεις σε προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματική κατάρτιση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ποιοτικής αναβάθμισης του κλάδου. Ο κ. Γούλας αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης χαρτογράφησης των δεξιοτήτων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πολυτέλεια να πειραματίζεται: χρειάζεται στοχευμένη εκπαίδευση, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα για την αγορά εργασίας. Η κ. Νικάνδρου στάθηκε ιδιαίτερα στις οργανωσιακές αλλαγές που απαιτεί η ψηφιακή μετάβαση, τονίζοντας πως η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από αλλαγή κουλτούρας. Η κ. Αλεσσανδρή πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύουν την εσωτερική κινητικότητα των εργαζομένων, δημιουργώντας δομές που επιτρέπουν συνεχή μάθηση και επανατοποθέτηση σε νέους ρόλους. Η συνεδρία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης παραμένει περιορισμένη και πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Οι τοποθετήσεις ανέδειξαν ότι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την κάλυψη των νέων αναγκών της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα γίνει ευκαιρία και όχι απειλή για τους εργαζόμενους.

Αμέσως μετά παρουσιάστηκε η μελέτη της Data Consultants από τον πρόεδρο της, Θεόδωρο Λουλούδη, ο οποίος ανέδειξε τη νέα «γεωγραφία» της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και τον ρόλο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης ως τον πιο ευέλικτο πυλώνα του συστήματος ΕΕΚ. Ο κ. Λουλούδης σημείωσε ότι η επόμενη δεκαετία θα καθοριστεί από τέσσερις μεγάλες μεταβολές – τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, τις δημογραφικές αλλαγές και τις νέες μορφές απασχόλησης – με το δημογραφικό να αποτελεί, τον πιο κρίσιμο παράγοντα της εξίσωσης. Παρουσίασε τις τέσσερις βασικές ομάδες ζήτησης (νέους, εργαζόμενους, ανέργους και ειδικές ομάδες), δίνοντας έμφαση στους εργαζόμενους ως τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη κατηγορία για upskilling. Η μελέτη ανέδειξε ισχυρές περιφερειακές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση κατάρτισης και την ανάγκη για πιο ευέλικτα μοντέλα μάθησης, micro-credentials και τεχνολογικά ώριμους παρόχους. Ο κ. Λουλούδης υπογράμμισε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει ήδη το 80% των επαγγελμάτων» και τόνισε την ανάγκη ενός σταθερού πλαισίου μη τυπικής εκπαίδευσης και στοχευμένων κινήτρων για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης, προκειμένου τα ΚΔΒΜ να αποτελέσουν βασικό εργαλείο στρατηγικής έως το 2030.

Στην ενότητα για τα πανεπιστήμια και την περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του βουλευτή Μάνου Κόνσολα, του συμβούλου Α’ του ΥΠΕΘΑ Παναγιώτη Μαντά, της αναπληρώτριας καθηγήτριας του ΠΑΔΑ Ελένης Μουσένα και του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρη Κουκόπουλου, αναδείχθηκε η δυνατότητα των πανεπιστημίων να λειτουργήσουν ως κόμβοι καινοτομίας για τις περιφέρειες. Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτόπουλος συντόνισε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στη διασύνδεση πανεπιστημιακής γνώσης και παραγωγικού ιστού, με το κεντρικό μήνυμα ότι η ανάπτυξη απαιτεί συλλογικό σχεδιασμό και ρεαλιστικές συνεργασίες.

Η τοποθέτηση του καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμη Λέκκα, έθεσε στο επίκεντρο τη διαχείριση κινδύνων σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι οι ελληνικές υποδομές, αν και ανθεκτικές στον σεισμό, δεν είναι προσαρμοσμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και εκπαίδευσης των πολιτών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Στη συνεδρία «Ψηφιακές Δεξιότητες: Ο Κόμβος της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης», οι ομιλητές ανέδειξαν τον ρόλο της συστηματικής κατάρτισης ως θεμέλιο της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων. Η Ευγενία Λαΐνα, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΔΥΠΑ υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητα των εργαζομένων να τις αποκτήσουν, ενώ ο Κώστας Κατσανέβας τόνισε την ανάγκη οργανωμένης πολιτικής upskilling. Ο Θεόδωρος Μητράκος, διευθυντής – σύμβουλος & πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος , επισήμανε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης. Η Ευγενία Λόκανα από το ΕΔΥΤΕ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή κατάρτιση δεν είναι συμπληρωματική δεξιότητα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η κυκλική οικονομία αποτέλεσε το αντικείμενο της επόμενης συνεδρίας με ομιλητές τον χημικό μηχανικό και διδάκτορα μηχανικής περιβάλλοντος Αδαμάντιο Σκορδίλη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Σύρο Κοσκοβόλη και τον ambassador του EPLO στη Βουλγαρία, Γιώργο Κρεμλή. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η μετάβαση σε βιώσιμα μοντέλα παραγωγής απαιτεί νέες δεξιότητες και εκπαίδευση, καθώς και υποστήριξη των εκπαιδευτών ώστε να μπορούν να μεταφέρουν με σαφήνεια τις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για την επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή, με τη συμμετοχή του Βασίλη Μανωλίτση, του προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστου Γιακουβή, του προέδρου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Χρυσόστομου Καρέλλη και του αντιπροέδρου του ΕΛΣΕΚΕΚ και προέδρου του Ομίλου Εργασία Εκπαιδευτική Αλέκου Χριστόπουλου. Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη σημασία ενός ευέλικτου συστήματος κατάρτισης.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος παρουσίασε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης, αλλά η πραγματική πρόοδος απαιτεί παράλληλη ενίσχυση των δεξιοτήτων των πολιτών και των εργαζομένων. Τόνισε ότι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων «δεν είναι προαιρετική, είναι μια βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας», υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία κάθε ψηφιακού έργου εξαρτάται από την ετοιμότητα των ανθρώπων να το αξιοποιήσουν. Ανέφερε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός οφείλει να διατρέχει οριζόντια όλες τις δομές του κράτους και της οικονομίας, ενώ στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και παρόχων κατάρτισης, ώστε η μετάβαση να είναι ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς, γιατί «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους».

Στη συνεδρία που ακολούθησε για τις καλές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού, ο γενικός διευθυντής της ΕΑΓΜΕ Διονύσιος Γκούτης παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση και διάχυση γεωλογικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση των στελεχών αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη μετάβαση. Από την πλευρά της, η People & Culture Manager της JTI Δήμητρα Μπένου με online συμμετοχή ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς, σημειώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί οργανωσιακή κουλτούρα που ενθαρρύνει τη μάθηση. Με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό, η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη πρόσβασης σε σύγχρονη κατάρτιση. Η συνεδρία κατέληξε στο ότι καμία τεχνολογική αλλαγή δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς συστηματική επιμόρφωση και ενεργή εμπλοκή των εργαζομένων.

Η παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας της MARC από τη γενική διευθύντρια Σοφία Τσιλιγιάννη αποτέλεσε ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της δεύτερης ημέρας, καθώς προσέφερε πρωτογενή δεδομένα για το πώς αντιλαμβάνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις τις ανάγκες τους σε δεξιότητες. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εντοπίσουν προσωπικό με επαρκείς ψηφιακές ικανότητες, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ενσωμάτωση τεχνολογιών και νέων εργαλείων. Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές απέναντι στη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, αναγνωρίζοντας ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα τους. Σύμφωνα με την κ. Τσιλιγιάννη, η ανάγκη πρακτικής και άμεσα εφαρμόσιμης εκπαίδευσης σε ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως κοινή απαίτηση σε όλους τους κλάδους, επιβεβαιώνοντας ότι η επένδυση στις δεξιότητες λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και τεχνολογικής προσαρμογής της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ακολούθησε τοποθέτηση υψηλού κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης επισήμανε ότι η κατάρτιση λειτουργεί ως «μηχανισμός που καθορίζει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού», υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών και όχι να τις ακολουθεί εκ των υστέρων. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για τη μετατροπή των ΚΕΠ σε σύγχρονα ψηφιακά κέντρα εξυπηρέτησης, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών τους αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται ένα ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, και ότι η ενίσχυση της κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή πρόοδος θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η μελέτη του ΙΟΒΕ από τον γενικό διευθυντή Νίκο Βέττα, ο οποίος τοποθέτησε την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αδυναμιών και ευκαιριών της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Βέττας σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή λόγω ασυμφωνίας μεταξύ δεξιοτήτων και πραγματικών αναγκών της οικονομίας. Ανέφερε ότι «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επενδύει σε δεξιότητες που δεν βρίσκουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας», τονίζοντας πως η κατάρτιση πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμα αποτελέσματα, σαφείς στόχους και αξιόπιστα συστήματα πιστοποίησης. Η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση παρουσιάστηκε ως δομικό εμπόδιο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας όλων των θεσμικών φορέων ώστε η κατάρτιση να αποτελέσει πραγματικό μοχλό ανάπτυξης και όχι αποσπασματική παρέμβαση.

Στην ενότητα για τις προκλήσεις και πολιτικές της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή συμμετείχαν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλης Κόμης, οι καθηγητές της ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωσήφ Φραγκούλης και Χρυσοβαλάντης Σφυράκης, καθώς και η Ζωή Καρανικόλα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με συντονίστρια την καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η παιδαγωγική πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες, ενώ σημασία δόθηκε και στα ζητήματα ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση.

Στο πάνελ «NextGen Skills: Το Κλειδί για Ανθεκτικές και Ψηφιακές Επιχειρήσεις», ο ιδρυτής του ORAMA GROUP και πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών Ορέστης Ματσούκας, η ιδρύτρια του WHEN Στέλλα Κάσδαγλη, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Δημήτριος Σάμψων και ο υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών Μάριος Ζαφειρόπουλος, τόνισαν ότι οι δεξιότητες της νέας γενιάς αποτελούν θεμέλιο για την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων. Η σημασία των startups, των ψηφιακών νομάδων και της συνεχούς μάθησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Στην ενότητα που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα μοντέλα μάθησης, η καθηγήτρια και πρώην πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Μάρα Νικολαΐδη, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ Ελισάβετ Λαζαράκου, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ Άννα Τσιμπουκλή και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γιώργος Γαλανός, με συντονιστή τον καθηγητή Χρήστο Μιχαλακέλη, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η ΤΝ μετασχηματίζει τη μάθηση. Αναφέρθηκε ότι η προσαρμοστική μάθηση, η εξατομίκευση και τα νέα παιδαγωγικά μοντέλα έχουν τη δυναμική να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης, αλλά ο ρόλος του εκπαιδευτή παραμένει κομβικός. «Ο πυρήνας της αλλαγής είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτής», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Η ενότητα που αφορούσε τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στην ψηφιακή εποχή, με τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνιάδου, του Παναγιώτη Αμβροσιάδη, της Χριστίνας Σταθοπούλου, του Γιώργου Πανίτσα, της Ειρήνης Τσομπανίδου και του Συμεών Νικολιδάκη, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας, της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών και της ενσωμάτωσης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων. Οι ομιλητές επισήμαναν ότι η ενίσχυση των ΚΔΒΜ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσαρμογή τους στις ανάγκες του σύγχρονου εργαζόμενου.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την κοινή παραδοχή ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί βασικό μοχλό προσαρμογής στις τεχνολογικές και παραγωγικές αλλαγές. Η ψηφιακή μετάβαση, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία ενός συνεκτικού οικοσυστήματος μάθησης αναδύθηκαν ως οι τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Οι παρεμβάσεις, τα ευρήματα των μελετών και οι συζητήσεις των δύο ημερών ανέδειξαν ότι η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι πια συμπληρωματικός θεσμός, αλλά στρατηγικό εργαλείο για την οικονομική ανθεκτικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

