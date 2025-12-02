Απολογισμός του 4ου UP Festival του Πανεπιστημίου Πατρών: Κατέκτησε φοιτητές και τοπική κοινωνία

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών του Πανεπιστημίου Πατρών, ένας θεσμός που πλέον αγκαλιάζεται από όλη τη Δυτική Ελλάδα, οδεύει προς την πέμπτη του διοργάνωση. Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου κατέγραψε τον απολογισμό του 2025 και έθεσε τις βάσεις για το νέο πρόγραμμα του 2026.

Πλώρη για το 5ο Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών βάζει η οργανωτική επιτροπή έχοντας ισχυρούς συμμάχους τον φοιτητικό κόσμο, τη νεολαία της Δυτικής Ελλάδας και τους φορείς της περιοχής.

Η καινοτόμος διοργάνωση, εντός και εκτός Ελλάδας, ξεκίνησε δειλά αλλά οι θετικοί καρποί που παράγει κάθε χρόνο τον καθιέρωσαν πλέον σε έναν ισχυρό θεσμό ο οποίος άνοιξε πόρτες επικοινωνίας του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Σημαντικό στάδιο της όλης διοργάνωσης είναι ο απολογισμός που έχει καθιερώσει η πρυτανική αρχή σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή. Μετά το τέλος του κάθε φεστιβάλ και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του επόμενου μπαίνουν στη ζυγαριά όλα τα δεδομένα ώστε να ενισχυθούν τα θετικά και να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά.

Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής χθες παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου από τον πρύτανη του πανεπιστημίου Χρήστο Μπούρα, την αντιπρύτανη Λένα Αλμπάνη, τον αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο, τον αντιδήμαρχο Αγρινίου Βασίλη Φωτάκη, τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Τοπάλη» Βαγγέλη Πολίτη, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και μέλη της οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειο Κόμη και Πάνο Λούκα και τον καθηγητή Αρη Γαρμπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, το Φεστιβάλ 2025 το στήριξαν 48 χορηγοί και εννέα χορηγοί επικοινωνίας. Συμμετείχαν 51 φοιτητικές ομάδες ενώ για τις ανάγκες του συνεργάστηκαν 39 προμηθευτές και 180 άτομα προσωπικό πλέον του προσωπικού του Πανεπιστημίου και των αντίστοιχων διευθύνσεών του.

Την όλη διοργάνωση στήριξαν δε 40 μέλη της εθελοντικής φοιτητικής ομάδας «Εθεξις».

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 286.178,24 ευρώ και τα έξοδα στα 260.921,26 ευρώ. Η χρηστή διαχείριση άφησε στον κουμπαρά του φεστιβάλ το ποσό των 25.521,98 ευρώ.

Η φετινή διοργάνωση είχε πολλαπλάσιες εκδηλώσεις από τα προηγούμενα έτη τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι όπου εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης, όπως τα υπογράμμισαν οι παραπάνω συμμετέχοντες στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, είναι οι γέφυρες που συνεχώς θεμελιώνει με τις τοπικές κοινωνίες. Κι αυτό αποτυπώνεται αφενός στη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των φορέων της Δυτικής Ελλάδας, στη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων και αφετέρου στην ανταπόκριση των πολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων του τόπου μας οι οποίοι πλαισιώνουν με την παρουσία τους σχεδόν το σύνολο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ.

Δεν είναι τυχαίο που ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής της περιοχής μας συνέκρινε τη συμμετοχή του κόσμου στην κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ στην πλατεία Γεωργίου και την κίνηση στα καταστήματα με αυτή των κεντρικών εκδηλώσεων του καρναβαλιού.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η οργανωτική επιτροπή ξεκίνησε για την επόμενη διοργάνωση, δίνοντας ραντεβού στις 6-10 Οκτωβρίου του 2026.

