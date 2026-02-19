Απομάκρυνση νηπιαγωγού στη Μυτιλήνη μετά από 30 καταγγελίες ακαταλληλότητας, «βλέπει φαντάσματα»

Μετά από σοβαρές καταγγελίες γονέων για συμπεριφορά, απομακρύνεται από δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη, νηπιαγωγός.

Την απομάκρυνση της νηπιαγωγού επιβεβαίωσε, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Δημήτρης Βούλγαρης, μιλώντας στο Aiolos TV.

Ο ίδιος χθες μιλώντας στο Mega, είχε αναφέρει πως «στην εκπαίδευση υπηρετούν και διάφοροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “αδυνατούντες”. Είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι λόγω κάποιου σωματικού ή κάποιας σωματικής ή ψυχικής αδυναμίας δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσονται από τα διδακτικά ή ακόμα και από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μετά την παραπομπή τους, γύρω στις δύο εβδομάδες».

«Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει αντίληψη της κατάστασής του και επομένως αρνείται να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία», τόνισε και συνέχισε: «Έχει έρθει εντολή από το υπουργείο Παιδείας, ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν απασχολείται σε διοικητικό έργο, μόνον εάν έχει περάσει από επιτροπή και η επιτροπή τον διαθέτει για διοικητικό έργο. Ελέγχονται, μέσω από το MySchool, πού και τι κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός».

30 οι καταγγελίες

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, συγκεντρώθηκαν πάνω από 30 καταγγελίες για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό, οι οποίες κάνουν λόγο για την ακαταλληλότητά της, καθώς όπως καταγγέλλεται «ενδεχομένως έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε τάξη και δη να δουλεύει με τόσο μικρά παιδιά».

Όπως ανέφερε το Mega, η δασκάλα καθημερινά, φέρεται να φωνάζει ανεξέλεγκτα και στα παιδιά και στους γονείς αλλά και στις υπόλοιπες δασκάλες. Όλοι στην περιοχή γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Έχουν γίνει καταγγελίες και στην αστυνομία αλλά και στην Πρωτοβάθμια της Λέσβου χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από τον Οκτώβριο.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας της νηπιαγωγού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί. Όπως αναφέρουν γονείς, κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος στο σχολείο, η εν λόγω εκπαιδευτικός δήλωνε ασθένεια.

Σημειώνεται πως οι γονείς πλέον δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους, στον παιδικό σταθμό και αναγκάζονται να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά.

Μητέρα παιδιού: «Βλέπει φαντάσματα, νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό της»

Η Μαρία Καναβετσά, μητέρα μαθήτριας, μίλησε στο MEGA για ό,τι συμβαίνει. «Γενικά είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Απλά σε εμάς, στο συγκεκριμένο τμήμα επειδή είναι πρώτη χρονιά το παιδί μου, ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, μετά από πολλά περιστατικά, κάναμε καταγγελία όλοι οι γονείς προς την Πρωτοβάθμια. Αρκετά περιστατικά. Μέχρι που έφτασαν παιδιά να λένε στους γονείς και το δικό μου, ότι φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία και κλείνουν τα αυτιά τους. Το παιδί μου, μου είπε ότι “μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει η κυρία”, προς τις δασκάλες, απειλεί, κάνει διάφορα τέτοια σκηνικά.

Τον Οκτώβριο καταθέσαμε καταγγελία προς την Πρωτοβάθμια όλοι οι γονείς με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στον καθένα. Παθαίνει κρίσεις αυτή η γυναίκα, βλέπει φαντάσματα και ότι όλοι θέλουν το κακό της. Κάναμε την καταγγελία όλοι οι γονείς. Μας είπαν ότι θα γίνει εξέταση από σύμβουλο νηπιαγωγών που πάει εκεί κάθε φορά, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι και σήμερα φυσικά δεν έχει γίνει η εξέτασή της. Κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος εκεί, δήλωνε ασθένεια και δεν πήγαινε ποτέ. Δεν έχει χτυπήσει τα παιδιά», είπε, η μητέρα.

«Πριν λίγο διάστημα, κάλεσαν την αστυνομία. Συγκεκριμένα τους παρότρυνε η Πρωτοβάθμια, γιατί η συγκεκριμένη δασκάλα, φώναζε, απειλούσε μέσα στην τάξη και η Πρωτοβάθμια τους είπε να καλέσουν αστυνομία. Η αστυνομία πήγε εκεί, κατέγραψε το γεγονός, μας παρότρυνε να πάμε στον Εισαγγελέα, πήγαμε στον Εισαγγελέα και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η αξιολόγησή της. Μιλάμε από τον Οκτώβριο. Η προϊσταμένη μιλάει με τον κύριο Βούλγαρη (σ.σ. ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου), ενημερώνει για όλα τα περιστατικά. Συγκεκριμένα ο κ. Βούλγαρης γνωρίζει και από βιβλίο με όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει μες στο σχολείο μέσα», συνέχισε.

Από την πλευρά του ένας πατέρας μαθητή τόνισε: «Η ίδια κατάσταση παρατηρείται από το 2021. Η συμπεριφορά της είναι απρόβλεπτη, τα παιδιά φοβούνται και δεν γίνεται σωστά μάθημα».

