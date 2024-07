Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Γραφικό αναλύει το πώς γλίτωσε την ώρα του πυροβολισμού ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζουν να σοκάρουν τα πλάνα με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών να γλιτώνει από θαύμα τα χειρότερα.

Σε ένα νέο βίντεο γίνεται ανάλυση των κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που πυροβολήθηκε από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς στην Πενσυλβάνια. Η απόπειρα δολοφονίας απέτυχε διότι ο Τραμπ κούνησε το κεφάλι του.

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ λίγο πριν φύγει η σφαίρα από το όπλο του Κρουκς έστριψε το κεφάλι του προς τα δεξιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η σφαίρα να τον βρει στην άκρη του αυτιού και να του προκαλέσει έναν ελαφρύ τραυματισμό.

Με πληροφορίες από το newsit, αν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχιζε να κοιτάζει προς τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να τον ακούσει η σφαίρα θα τον είχε βρει στο κεφάλι.

This new graphic of Trump assassination attempt is actually wild pic.twitter.com/lmDgqThRSv

— kira 👾 (@kirawontmiss) July 16, 2024